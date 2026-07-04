Nacional cerró una nueva alta y fue Benjamín Núñez, que viene de Oriental de la Paz de la Segunda División

Nacional se sigue moviendo de cara al mercado de pases y, por ende, el equipo que dirige técnicamente Jorge Bava abrochó una nueva incorporación: la de Benjamín Núñez. El lateral izquierdo de 23 años viene de Oriental de la Paz de la Segunda División Profesional.

Núñez, que también estuvo en el radar de Peñarol en el actual período de fichajes, lleva disputados un total de 14 encuentros por la B en la actual temporada donde convirtió cinco goles y brindó tres asistencias.

De esta manera, el lateral será la cuarta alta del equipo albo de cara a la segunda parte del 2026, ya que también están los argentinos Bruno Zuculini y Alexis Martín Arias y el costarricense Francisco Calvo.

En ese sentido, Nacional ultima detalles para seguir complaciendo los pedidos de Bava debido a que sabe que se le viene un duro semestre en el que tendrá la recta final del Torneo Intermedio, los cruces con Tigre por los playoffs de la Copa Sudamericana, la Copa AUF Uruguay y el Torneo Clausura.

El Bolso tiene en claro que su gran objetivo estará puesto en poder proclamarse bicampeón de la Liga AUF Uruguaya. Es por esto que debe pisar fuerte en las tres fechas que le quedan al Torneo Intermedio para sumar puntos importantes por la Tabla Anual.

El calendario de julio para Nacional

Jorge Bava, entrenador de Nacional. Foto: Estefanía Leal.

Nacional sabe que se le viene un julio muy movido debido a que volverá a tener competencia oficial por el Torneo Intermedio: será el próximo sábado frente a Danubio en Jardines del Hipódromo, a partir de la hora 15:00, por la quinta fecha de la Serie B.

El viernes 17 de julio volverá a jugar en el Gran Parque Central y será ante Wanderers, desde la hora 19:00, por la sexta fecha del Torneo Intermedio.

Tras ese choque con el Bohemio el Bolso tendrá participación internacional: recibirá a Tigre en el GPC, a la hora 19:00, por los playoffs de la Copa Sudamericana el martes 21 de julio, mientras que la revancha será siete días más tarde en el Estadio José Dellagiovanna en Buenos Aires y a la misma hora.

La situación de Gonzalo Carneiro

Gonzalo Carneiro, delantero de Nacional, durante un partido con el club. Foto: Estefanía Leal/Archivo El País.

Uno de los futbolistas que no seguirá en Nacional es Gonzalo Carneiro, quien tiene contrato vigente en el Bolso hasta diciembre del 2026. De acuerdo a lo que pudo saber Ovación, en los últimos días un club argentino se interesó en el delantero de 30 años.

Se trata de Newell’s Old Boys, el equipo dirigido por Frank Kudelka. Al menos por el momento, desde el club rosarino no han trasladado una oferta formal, pero sí dejaron claro que lo tienen en la mira.

Como informó Ovación el 16 de junio, el propio Carneiro se encuentra en negociaciones con Nacional para resolver su salida, considerando que le quedan varios meses de vínculo contractual.

En su momento, el Bolso le propuso al jugador pagarle tres meses de resarcimiento económico, pero el jugador no aceptó y continuaron las instancias de charla. El encargado de dialogar con los allegados al jugador es el presidente Ricardo Vairo.

En caso de que un club local o del exterior desee iniciar negociaciones con Nacional para incorporarlo, el atacante tiene una cláusula de rescisión tasada en US$200.000.