Paraguay vs. Francia por el Mundial 2026: día, hora y dónde ver el cruce de octavos de final

Paraguay y Francia se enfrentarán el sábado 4 de julio de 2026, a las 18:00 horas, partido que inaugurará los octavos de final del Mundial 2026. El encuentro se jugará en el Estadio Filadelfia, Estados Unidos.

La selección guaraní llegará al cruce con el impulso de un recorrido exigente, marcado por la capacidad para sostener partidos cerrados y sobreponerse a momentos adversos. Su gran momento en el Mundial fue su victoria por penales sobre Alemania, dejando afuera del torneo a uno de los gigantes del fútbol mundial. Del otro lado estará una potencia europea que atraviesa el torneo con una producción ofensiva muy alta y figuras determinantes en el último tercio de la cancha.

Por dónde pasan el partido entre Paraguay y Francia en vivo hoy 4 de julio

Para quienes busquen dónde ver Paraguay vs. Francia, el partido podrá seguirse por DSports en televisión por cable. En streaming, estará disponible a través de plataformas como DGO, Paramount+, DAZN o Flow, según el operador y la disponibilidad de cada servicio.

Kylian Mbappé festeja uno de los dos goles que marcó para Francia ante Suecia en el Mundial 2026. Foto: AFP

Cómo llegan Paraguay y Francia a este partido del Mundial 2026

Paraguay empezó el torneo con una derrota 4-1 ante Estados Unidos, un partido cuesta arriba, pero después reaccionó con un triunfo 1-0 ante Turquía gracias a un gol tempranero de Matías Galarza, asistido por Julio Enciso, y luego sostuvo un 0-0 frente a Australia.

Su gran salto llegó ante Alemania: igualó 1-1 en el tiempo reglamentario con gol de Enciso, asistido por Galarza, y avanzó por penales 4-3, con una actuación heroica de su arquero Orlando Gill. Enciso, con gol y asistencias, y Galarza, con participación directa en momentos clave, aparecen como sus nombres más influyentes.

Orlando Gill, el héroe de Paraguay frente a Alemania. Foto: EFE

Francia, en cambio, llegará con una marcha perfecta. Debutó con un 3-1 ante Senegal, con dos goles de Kylian Mbappé y otro de Bradley Barcola; luego venció 3-0 a Irak, con doblete de Mbappé y gol de Ousmane Dembélé. Ante Noruega firmó un 4-1 contundente, impulsado por un triplete de Dembélé y un tanto de Desire Doue, y después superó 3-0 a Suecia con otros dos goles de Mbappé y uno de Barcola. Mbappé suma seis goles en el certamen, Dembélé lleva cuatro y Michael Olise se consolidó como asistidor de peso.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.