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El País Ovación Mundial

Noruega 1-4 Francia por el Mundial 2026: Dembelé hizo un hat-trick y los galos quedaron líderes del grupo

Los Bleus golearon en Boston y cerraron el Grupo I con puntaje perfecto y dejaron a los nórdicos segundos, con seis puntos tras una noche cuesta arriba. Erling Haaland se quedó en el banco.

El País
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26/06/2026, 18:28
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Ousmane Dembélé festeja uno de sus goles para Francia ante Noruega por el Mundial 2026.
Ousmane Dembélé festeja uno de sus goles para Francia ante Noruega por el Mundial 2026.
Foto: AFP

Francia derrotó 4-1 a Noruega este viernes 26 de junio de 2026, por el Mundial 2026, en el Gillette Stadium de Foxborough, Estados Unidos. El resultado dejó a los franceses en lo más alto del Grupo I, con puntaje perfecto tras sus victorias previas ante Senegal e Irak. Los nórdicos, que llegaban de ganarle a Irak y Senegal, quedaron con seis puntos y por detrás del líder de la zona.

Con este resultado, así quedaron las posiciones del grupo:

El partido empezó cuesta arriba para Noruega. A los 7 minutos, Ousmane Dembélé abrió el marcador para Francia tras asistencia de Kylian Mbappé, y a los 20 volvió a aparecer la misma fórmula: pase de Mbappé y definición de Dembélé para el 2-0. El Mosquito se perfiló para su pierna zurda y buscó el palo más lejano del arquero.

En el medio de ese inicio intenso, Patrick Berg recibió tarjeta amarilla a los 10 minutos. Noruega reaccionó enseguida del segundo golpe: a los 21, Thelo Aasgaard descontó con asistencia de Andreas Schjelderup y puso el 2-1, lo que le devolvió expectativa al trámite.

La ilusión noruega duró poco. A los 32 minutos, Dembélé completó su triplete, esta vez asistido por Aurélien Tchouameni, y Francia se fue al descanso 3-1 arriba. El equipo ganador manejó más la pelota, con 57% de posesión, y también fue el que más remató: terminó con 19 tiros, 10 de ellos al arco.

En el complemento, Noruega intentó sostenerse en el partido y terminó con 10 remates, cinco al arco, pero no volvió a descontar. Tchouameni fue amonestado a los 74 minutos y, ya en el cierre, Francia redondeó la goleada: a los 90+4, Desire Doue marcó el cuarto tras pase de Bradley Barcola.

El 4-1 confirmó la superioridad francesa en una noche en la que su ataque volvió a pesar. Noruega, que había sido competitiva en sus dos primeras presentaciones, no pudo contener el inicio arrollador de su rival y pagó caro cada desajuste en el primer tiempo.

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Noruega 1-4 Francia

Noruega: Egil Selvik; Frederik Andre Bjorkan (Marcus Holmgren Pedersen, m.46), Leo Ostigard, Henrik Falchener (Sondre Langas, m.66), Fredrik Aursnes; Thelo Aasgaard, Patrick Berg, Kristian Thorstvedt (Morten Thorsby, m.46); Andreas Schjelderupm (Jens Petter Hauge, m.83), Oscar Bobb (Antonio Nusa, m.83) y Jorgen Strand Larsen.
DT. Stale Solbakken.

Francia: Mike Maignan; Jules Koundé (Malo Gusto, m.86), Dayot Upamecano (Ibrahima Konaté, m.76), Maxence Lacroix, Théo Hernández; Manu Koné, Aurélien Tchouaméni; Michael Olise (Rayan Cherki, m.65), Ousmane Dembélé (Bradley Barcola, m.65), Désiré Doué y Kylian Mbappé (Jean-Philippe Mateta, m.86).
DT. Didier Deschamps. En este partido, el equipo fue dirigido por su asistente, Guy Stéphan.

Tarjetas amarillas: Patrick Berg (10') y Aurélien Tchouameni (74').
Tarjetas rojas: no hubo.

Goles: Ousmane Dembélé (7', 20' y 32'), Thelo Aasgaard (21') y Desire Doue (90+4').

Árbitro. Michael Oliver (ING)

Estadio. Gillette Stadium, Boston.

Hattick de Osumane Dembelé para Francia ante Noruega en el Mundial 2026.
Hattick de Osumane Dembelé para Francia ante Noruega en el Mundial 2026.
Foto: Sofascore

Las estadísticas de Noruega vs. Francia por el Mundial 2026.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.

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