Noruega 1-4 Francia por el Mundial 2026: Dembelé hizo un hat-trick y los galos quedaron líderes del grupo

Francia derrotó 4-1 a Noruega este viernes 26 de junio de 2026, por el Mundial 2026, en el Gillette Stadium de Foxborough, Estados Unidos. El resultado dejó a los franceses en lo más alto del Grupo I, con puntaje perfecto tras sus victorias previas ante Senegal e Irak. Los nórdicos, que llegaban de ganarle a Irak y Senegal, quedaron con seis puntos y por detrás del líder de la zona.

Con este resultado, así quedaron las posiciones del grupo:

El partido empezó cuesta arriba para Noruega. A los 7 minutos, Ousmane Dembélé abrió el marcador para Francia tras asistencia de Kylian Mbappé, y a los 20 volvió a aparecer la misma fórmula: pase de Mbappé y definición de Dembélé para el 2-0. El Mosquito se perfiló para su pierna zurda y buscó el palo más lejano del arquero.

En el medio de ese inicio intenso, Patrick Berg recibió tarjeta amarilla a los 10 minutos. Noruega reaccionó enseguida del segundo golpe: a los 21, Thelo Aasgaard descontó con asistencia de Andreas Schjelderup y puso el 2-1, lo que le devolvió expectativa al trámite.

La ilusión noruega duró poco. A los 32 minutos, Dembélé completó su triplete, esta vez asistido por Aurélien Tchouameni, y Francia se fue al descanso 3-1 arriba. El equipo ganador manejó más la pelota, con 57% de posesión, y también fue el que más remató: terminó con 19 tiros, 10 de ellos al arco.

En el complemento, Noruega intentó sostenerse en el partido y terminó con 10 remates, cinco al arco, pero no volvió a descontar. Tchouameni fue amonestado a los 74 minutos y, ya en el cierre, Francia redondeó la goleada: a los 90+4, Desire Doue marcó el cuarto tras pase de Bradley Barcola.

El 4-1 confirmó la superioridad francesa en una noche en la que su ataque volvió a pesar. Noruega, que había sido competitiva en sus dos primeras presentaciones, no pudo contener el inicio arrollador de su rival y pagó caro cada desajuste en el primer tiempo.

Noruega 1-4 Francia

Noruega: Egil Selvik; Frederik Andre Bjorkan (Marcus Holmgren Pedersen, m.46), Leo Ostigard, Henrik Falchener (Sondre Langas, m.66), Fredrik Aursnes; Thelo Aasgaard, Patrick Berg, Kristian Thorstvedt (Morten Thorsby, m.46); Andreas Schjelderupm (Jens Petter Hauge, m.83), Oscar Bobb (Antonio Nusa, m.83) y Jorgen Strand Larsen.

DT. Stale Solbakken.

Francia: Mike Maignan; Jules Koundé (Malo Gusto, m.86), Dayot Upamecano (Ibrahima Konaté, m.76), Maxence Lacroix, Théo Hernández; Manu Koné, Aurélien Tchouaméni; Michael Olise (Rayan Cherki, m.65), Ousmane Dembélé (Bradley Barcola, m.65), Désiré Doué y Kylian Mbappé (Jean-Philippe Mateta, m.86).

DT. Didier Deschamps. En este partido, el equipo fue dirigido por su asistente, Guy Stéphan.

Tarjetas amarillas: Patrick Berg (10') y Aurélien Tchouameni (74').

Tarjetas rojas: no hubo.

Goles: Ousmane Dembélé (7', 20' y 32'), Thelo Aasgaard (21') y Desire Doue (90+4').

Árbitro. Michael Oliver (ING)

Estadio. Gillette Stadium, Boston.

Hattick de Osumane Dembelé para Francia ante Noruega en el Mundial 2026. Foto: Sofascore

Las estadísticas de Noruega vs. Francia por el Mundial 2026.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.