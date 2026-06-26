Senegal 5-0 Irak por el Mundial 2026: los Leones de Teranga pasaron de no tener puntos a ser un buen tercero
A puro golazo, el equipo senegalés, que jugó gran parte del partido con un jugador más, se destrabó en el complemento y cerró con goleada su participación en el Grupo I.
En el cierre de su participación en el Mundial 2026, Senegal goleó a Irak por 5-0 en un partido disputado el viernes 26 de junio de 2026 en el BMO Field de Toronto, Canadá. La victoria dejó a los Leones de Teranga con tres puntos en el Grupo I, después de las derrotas ante Francia y Noruega. El seleccionado asiático, que venía de caer con Noruega y Francia, completó la serie sin unidades.
Con este resultado, así quedaron las posiciones del grupo:
Senegal, parado con un 4-1-2-3, golpeó de entrada. A los 4 minutos, Habib Diarra abrió el marcador con asistencia de Abdoulaye Seck y puso el 1-0 que marcó el rumbo de la tarde.
Irak, que salió con un 4-4-2, recibió otro golpe temprano: a los 13 minutos fue expulsado Rebin Sulaka. Cinco minutos después, Abdoulaye Seck vio la amarilla en el equipo africano. Con ventaja en el resultado y también numérica, Senegal administró el trámite hasta el descanso, al que llegó 1-0 arriba.
En el segundo tiempo la diferencia se hizo más amplia. A los 56 minutos, Ismaïla Sarr marcó el 2-0 tras pase de Lamine Camara. Apenas tres minutos más tarde, Sarr volvió a ser protagonista, esta vez como asistente, para el gol de Pape Gueye, que puso el 3-0.
El dominio senegalés continuó y a los 71 minutos Gueye anotó otra vez, con asistencia de Iliman Ndiaye, para el 4-0. Irak acumuló otra amonestación a los 75 minutos, cuando Amir Al Ammari recibió amarilla, y Senegal también tuvo una tarjeta a los 81 minutos para Gueye.
El quinto llegó a los 82 minutos: Iliman Ndiaye convirtió tras asistencia de Pape Gueye y cerró el 5-0 definitivo. Las estadísticas reflejaron la superioridad: 69% de posesión, 30 remates, 12 al arco y 12 córners para el equipo africano, contra seis tiros y solo uno al arco del conjunto asiático.
Senegal 5-0 Irak
Senegal: Mory Diaw; Krépin Diatta, Abdoulaye Seck, Moussa Niakhaté, Ismail Jakobs; Idrissa Gana Gueye, Lamine Camara (Nicolas Jackson, m.58), Habib Diarra (Pape Gueye, m.57); Ibrahim Mbaye (Iliman Ndiaye, m.58), Sadio Mané e Ismaïla Sarr (Assane Diao, m.80).
DT. Pape Thiaw
Irak: Ahmed Basil (Jalal Hassan, m.46); Frans Putros, Rebin Sulaka, Akam Hashim, Merchas Doski; Ibrahim Bayesh, Zidane Iqbal (Kevin Yakob, m.67), Amir Al Ammari, Ahmed Qasem (Munaf Younus, m.16); Ali Jasim y Ali Al-Hamadi.
DT. Graham Arnold.
Tarjetas amarillas: Abdoulaye Seck (Senegal) 18', Amir Al Ammari (Irak) 75', Pape Gueye (Senegal) 81'.
Tarjetas rojas: Rebin Sulaka (Irak) 13'.
Goles: Habib Diarra (Senegal) 4', Ismaïla Sarr (Senegal) 56', Pape Gueye (Senegal) 59' y 71', Iliman Ndiaye (Senegal) 82'.
Árbitro. Anthony Taylor (ING).
Estadio. BMO Field de Toronto
Las estadísticas de Senegal vs. Irak por el Mundial 2026.
Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.
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