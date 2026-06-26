Senegal 5-0 Irak por el Mundial 2026: los Leones de Teranga pasaron de no tener puntos a ser un buen tercero

En el cierre de su participación en el Mundial 2026, Senegal goleó a Irak por 5-0 en un partido disputado el viernes 26 de junio de 2026 en el BMO Field de Toronto, Canadá. La victoria dejó a los Leones de Teranga con tres puntos en el Grupo I, después de las derrotas ante Francia y Noruega. El seleccionado asiático, que venía de caer con Noruega y Francia, completó la serie sin unidades.

Con este resultado, así quedaron las posiciones del grupo:

Senegal, parado con un 4-1-2-3, golpeó de entrada. A los 4 minutos, Habib Diarra abrió el marcador con asistencia de Abdoulaye Seck y puso el 1-0 que marcó el rumbo de la tarde.

Irak, que salió con un 4-4-2, recibió otro golpe temprano: a los 13 minutos fue expulsado Rebin Sulaka. Cinco minutos después, Abdoulaye Seck vio la amarilla en el equipo africano. Con ventaja en el resultado y también numérica, Senegal administró el trámite hasta el descanso, al que llegó 1-0 arriba.

En el segundo tiempo la diferencia se hizo más amplia. A los 56 minutos, Ismaïla Sarr marcó el 2-0 tras pase de Lamine Camara. Apenas tres minutos más tarde, Sarr volvió a ser protagonista, esta vez como asistente, para el gol de Pape Gueye, que puso el 3-0.

El dominio senegalés continuó y a los 71 minutos Gueye anotó otra vez, con asistencia de Iliman Ndiaye, para el 4-0. Irak acumuló otra amonestación a los 75 minutos, cuando Amir Al Ammari recibió amarilla, y Senegal también tuvo una tarjeta a los 81 minutos para Gueye.

El quinto llegó a los 82 minutos: Iliman Ndiaye convirtió tras asistencia de Pape Gueye y cerró el 5-0 definitivo. Las estadísticas reflejaron la superioridad: 69% de posesión, 30 remates, 12 al arco y 12 córners para el equipo africano, contra seis tiros y solo uno al arco del conjunto asiático.

Senegal 5-0 Irak

Senegal: Mory Diaw; Krépin Diatta, Abdoulaye Seck, Moussa Niakhaté, Ismail Jakobs; Idrissa Gana Gueye, Lamine Camara (Nicolas Jackson, m.58), Habib Diarra (Pape Gueye, m.57); Ibrahim Mbaye (Iliman Ndiaye, m.58), Sadio Mané e Ismaïla Sarr (Assane Diao, m.80).

DT. Pape Thiaw

Irak: Ahmed Basil (Jalal Hassan, m.46); Frans Putros, Rebin Sulaka, Akam Hashim, Merchas Doski; Ibrahim Bayesh, Zidane Iqbal (Kevin Yakob, m.67), Amir Al Ammari, Ahmed Qasem (Munaf Younus, m.16); Ali Jasim y Ali Al-Hamadi.

DT. Graham Arnold.

Tarjetas amarillas: Abdoulaye Seck (Senegal) 18', Amir Al Ammari (Irak) 75', Pape Gueye (Senegal) 81'.

Tarjetas rojas: Rebin Sulaka (Irak) 13'.

Goles: Habib Diarra (Senegal) 4', Ismaïla Sarr (Senegal) 56', Pape Gueye (Senegal) 59' y 71', Iliman Ndiaye (Senegal) 82'.

Árbitro. Anthony Taylor (ING).

Estadio. BMO Field de Toronto

Pape Gueye, con dos golazos y una asistencia, fue la figura de Senegal frente a Irak. Foto: Sofascore

Las estadísticas de Senegal vs. Irak por el Mundial 2026.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.