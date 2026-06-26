Qué pasa si Uruguay empata contra España en el Mundial 2026

Uruguay llega a la última fecha del Grupo H con la obligación de sumar frente a España para mantener vivas sus aspiraciones de avanzar a los dieciseisavos de final del Mundial 2026. Luego de los empates ante Arabia Saudita (1-1) y Cabo Verde (2-2), la selección dirigida por Marcelo Bielsa acumula dos puntos y todavía depende de sí misma para seguir en carrera.

El escenario ideal para la Celeste es una victoria ante España, pero un empate también podría dejarla en la siguiente fase. Sin embargo, en ese caso deberá prestar atención a lo que suceda en el otro partido del grupo entre Cabo Verde y Arabia Saudita.

¿Qué pasa si Uruguay empata con España?

Si Uruguay empata frente a España, alcanzará los tres puntos. Los españoles llegarán a cinco y asegurarán uno de los dos primeros lugares del grupo. El futuro de la Celeste dependerá entonces del resultado entre Cabo Verde y Arabia Saudita.

Si ese encuentro también termina empatado, Uruguay y Cabo Verde finalizarán con tres unidades. En ese escenario entrarán en juego los criterios de desempate. Actualmente, la selección uruguaya tiene ventaja en goles convertidos, con tres tantos frente a los dos del conjunto africano.

De mantenerse esa diferencia, la Celeste se quedaría con el segundo puesto del Grupo H y avanzaría directamente a los dieciseisavos de final.

Guillermo Varela con la selección de Uruguay en el Mundial 2026. PATRICIA DE MELO MOREIRA/AFP fotos

El riesgo de terminar tercero

La situación cambia si hay un ganador entre Cabo Verde y Arabia Saudita. El vencedor alcanzará cinco o cuatro puntos y superará a Uruguay en la clasificación.

En ese caso, la Celeste finalizará tercera con tres unidades y deberá esperar la definición del resto de los grupos para saber si logra avanzar como uno de los ocho mejores terceros del torneo

Aunque no sería una posición cómoda, tres puntos representan una cifra competitiva en la tabla comparativa de terceros. Para clasificar, Uruguay necesitaría que al menos cuatro selecciones que terminen terceras en otros grupos sumen menos puntos o tengan una diferencia de goles inferior.







Un partido decisivo

Después de dejar escapar la victoria ante Cabo Verde, Uruguay afrontará ante España una verdadera final anticipada. El empate mantiene abierta la puerta de la clasificación, pero obliga a mirar de reojo lo que ocurra en el otro encuentro del grupo y, posiblemente, en varios estadios más. La Celeste aún tiene margen para avanzar si empata, aunque ya no depende exclusivamente de su propio resultado.