El lado B del Mundial de Uruguay: de la travesía de una hincha uruguaya a la inversión para acompañar al plantel

Enviado a Playa del Carmen, México

Marcelo Bielsa no dudó en decir que el lugar de concentración elegido para Uruguay en Playa del Carmen es “la mejor elección que se hizo. Tiene todo lo que buscábamos y más”. Lo comentó en la conferencia de previa al duelo contra Cabo Verde. Y la realidad es que la Celeste -con un exhaustivo trabajo previo de Jorge Giordano y Álvaro Núñez en los meses previos después del sorteo de diciembre en Washington- ha encontrado un lugar paradisíaco, más parecido a una reserva natural que a un lugar de hospedaje para una delegación de fútbol.

No salen del complejo, no hay traslados (solo en carritos de golf o bicicletas para ir a los entrenamientos o algún otro lugar del all inclusive), hay mucha calma y tranquilidad, sonidos de animales, monos que se meten en las habitaciones (como casi le pasa al presidente de la AUF Ignacio Alonso) y familias que pueden visitar a los futbolistas. Los seres queridos están hospedados en un complejo hotelero cercano, al cual los futbolistas pueden ir cuando tienen permiso, en los horarios establecidos, ya que queda a pocos metros del Fairmont Mayakoba.

Lorena es una uruguaya que hace cinco años vive en Playa del Carmen. Es fanática de la selección y quería sacarse fotos con los jugadores. Estuvo en la caravana de recibimiento de los compatriotas cuando Uruguay llegó e hizo el trayecto de Cancún a Playa del Carmen, pero no se quedó ahí. Hizo el esfuerzo, pagó una noche en el mismo hotel que la Celeste (consiguió rebaja con una aplicación y pagó 358 dólares) y logró su cometido: ella y su hija Valentina se sacaron fotos con sus ídolos, entre los cuales estaban Federico Valverde, Darwin Núñez y Ronald Araujo.

Pudieron ver cómo el capitán de Uruguay y Real Madrid paseaba por las verdes instalaciones del lugar con sus hijos y su pareja Mina Bonino; también cómo Darwin disfrutaba de una tarde de sol en una reposera y cómo caminaban juntas las hijas de Guillermo Varela y Matías Viña.

Hincha de Uruguay en el Hard Rock Stadium de Miami en el Mundial 2026.

En tanto, varios fanáticos celestes mostraron orgullosos las banderas de Ovación dentro del estadio Hard Rock de Miami y muchísimos otros uruguayos también invirtieron en pagar varias noches de hotel en el Renaissance para estar cerca de los futbolistas, aunque a los únicos que vieron fue a los dirigentes. Ojalá se vengan muchos más días en el Mundial.