El español Mikel Oyarzabal elogió la garra de Uruguay y advirtió: “Que no nos saquen de nuestras casillas”

A tres días del partido entre Uruguay y España por la tercera fecha del Grupo H del Mundial 2026, el delantero español Mikel Oyarzabal analizó el presente de la Roja, elogió las características de la selección uruguaya y explicó las razones detrás de su notable rendimiento con la camiseta española.

El atacante de la Real Sociedad atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera a nivel internacional. Acumula 14 goles y siete asistencias en sus últimos 13 partidos con España y se ha convertido en una pieza fundamental para el equipo.

Consultado sobre las claves de su evolución, Oyarzabal dejó una reflexión que llamó la atención: “Los años pasan y me he dado cuenta que a veces intentando no molestar puedes ayudar mucho”.

“Soy un jugador que intenta interpretar lo que pasa en el campo, entender cuál es la mejor manera de hacer daño al rival y que el equipo sufra lo menos posible. Intentando sacar lo mejor individual puedo ayudar al colectivo”, explicó.

El delantero también profundizó sobre su rol como referencia ofensiva y la importancia de los movimientos sin pelota. “Como delantero no puedes tocar el balón todo el rato, pero tienes que estar acertado. A veces con un simple posicionamiento puedes ayudar al equipo sin tocar el balón y a veces es lo que hace falta”, señaló.

Oyarzabal recordó además cómo se produjo su adaptación a la posición de centrodelantero tras la grave lesión de ligamentos sufrida en 2022. “En la Real y en la selección me tocó jugar en punta. Me pusieron ahí diciendo que podía ayudar y sin nada especial”, comentó.

Uno de los temas inevitables fue la influencia de Lamine Yamal, una de las grandes figuras de España en el Mundial. “Es uno de los mejores del mundo, de los más desequilibrantes con el balón. Solo con lo que genera y el caos que puede provocar en el rival, te puedes beneficiar”, afirmó.

El delantero de la selección española Mikel Oyarzábal Foto: EFE

El respeto hacia Uruguay

Al referirse al encuentro del próximo viernes en Guadalajara, Oyarzabal destacó una de las principales virtudes históricas de la Celeste.

“Ojalá se mantenga el dato unos días más”, dijo entre risas sobre el hecho de que Uruguay nunca pudo derrotar a España en los diez enfrentamientos oficiales previos, con cinco victorias españolas y cinco empates.

Más allá de la estadística, el atacante dejó en claro el respeto que le genera el equipo de Marcelo Bielsa: “Son equipos que tienen garra y saben competir. Va muy unido no solo a Uruguay, sino a todos los equipos de Sudamérica”, expresó.

Finalmente, marcó cuál será una de las claves para España en un encuentro que definirá posiciones en el grupo: “Nosotros nos tenemos que centrar en ser nosotros mismos y que no nos saquen de nuestras casillas, de nuestro juego”.

Con los españoles ya clasificados buscando asegurar el primer puesto y Uruguay necesitado de sumar para clasificar, este duelo promete ser uno de los grandes atractivos de la última jornada de la fase de grupos del Mundial 2026.