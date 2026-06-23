Marruecos vs. Haití por el Mundial 2026: hora, estadio y previa clave del Grupo C en Atlanta

Marruecos y Haití jugarán el miércoles 24 de junio de 2026 a la hora 19:00 por el Grupo C del Mundial 2026 en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, Estados Unidos.

El equipo africano llegará mejor perfilado después de vencer 1-0 a Escocia en la fecha anterior, con gol de Ismael Saibari a los dos minutos, y de haber igualado 1-1 ante Brasil en su debut. Con cuatro puntos, Marruecos buscará sumar para fortalecer su posición en el grupo.

Haití, en cambio, afrontará el partido con la urgencia de reaccionar: viene de caer 3-0 ante Brasil y antes había perdido 1-0 frente a Escocia. Sin puntos ni goles a favor en sus dos presentaciones, el equipo caribeño es uno de los primeros eliminados del Mundial.

Dónde ver el partido entre Marruecos y Haití

Para quienes busquen dónde ver el partido desde Uruguay, el encuentro se podrá seguir por DSports en televisión por cable y también mediante DGO, Flow y DAZN y AUF.TV en streaming, según la disponibilidad de cada operador.

Además, Paramount+ transmitirá los 104 partidos del torneo, por lo que también será una alternativa para ver Marruecos vs. Haití en vivo durante la jornada mundialista.

Cómo llegan Marruecos y Haití al partido definitorio

Marruecos llegará invicto y con señales firmes en el arranque del torneo. Ismael Saibari fue decisivo en los dos partidos: marcó ante Brasil, asistido por Brahim Diaz, y volvió a convertir ante Escocia, otra vez con pase de Diaz. El equipo recibió un solo gol en dos presentaciones y mostró capacidad para competir ante rivales de distinto perfil.

Brahim Díaz en el calentamiento de Marruecos antes de medirse ante Escocia por el Mundial 2026. Foto: FRANCK FIFE/AFP fotos.

Haití todavía no logró convertir en el certamen y sufrió cuatro goles en contra entre sus derrotas frente a Escocia y Brasil. En su último partido, Brasil resolvió el encuentro en el primer tiempo con dos tantos de Matheus Cunha y uno de Vinicius Junior, resultado que dejó al conjunto caribeño eliminado de la cita mundialista.

En el plano del historial, estas dos selecciones nunca se fragmentation. Por eso, este cruce abrirá un antecedente oficial entre ambos en el contexto de la Copa del Mundo.

Marruecos ya cuenta con seis participaciones mundialistas, con el hito de haber sido semifinalista en 2022, cuando se transformó en el primer seleccionado africano en llegar a esa instancia. También suma títulos continentales relevantes, con conquistas en la Copa Africana de Naciones de 1976 y 2025.

Haití volvió a vivir una experiencia mundialista que tenía como antecedente principal su participación en Alemania 1974.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.