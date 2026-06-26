Qué pasa si Uruguay pierde contra España en el Mundial 2026

Uruguay se jugará la clasificación a los dieciseisavos de final del Mundial 2026 este viernes frente a España. Tras los empates ante Arabia Saudita y Cabo Verde, el equipo de Marcelo Bielsa llega a la última fecha del Grupo H con apenas dos puntos.

Sin embargo, una derrota ante la selección española no significaría automáticamente el final del camino mundialista. Aunque las chances serían mucho más complicadas, la Celeste todavía podría avanzar a la próxima ronda como uno de los ocho mejores terceros de los 12 grupos del torneo.

Cómo quedaría el Grupo H

Si Uruguay pierde, se quedará con dos unidades. En ese caso, España alcanzaría los siete puntos y aseguraría el primer lugar de la zona.

La atención pasaría entonces al otro encuentro del grupo entre Cabo Verde y Arabia Saudita. El ganador de ese partido se quedaría con el segundo puesto y la clasificación directa. Si empatan, Cabo Verde llegaría a tres puntos y Arabia Saudita a dos, por lo que de todas formas clasificaría Cabo Verde en segundo lugar y habría que recurrir al método de desempate entre Arabia Saudita y Uruguay igualados con dos puntos.

Para que Uruguay conserve opciones reales, la derrota frente a España debería ser por una diferencia mínima. Una caída por un gol dejaría a la Celeste con dos puntos y un saldo de goles de -1, una situación complicada pero todavía competitiva en la tabla de terceros.

Federico Valverde se lamenta tras el empate entre Uruguay y Cabo Verde por el Mundial 2026. Foto: AFP

Depender de otros resultados

Con dos puntos, Uruguay necesitaría una serie de resultados favorables en otros grupos para ubicarse entre los mejores terceros del torneo.

Entre los escenarios que beneficiarían a la selección uruguaya aparecen empates en grupos donde los terceros aún no superaron las dos unidades, además de derrotas de equipos que también pelean por ese lugar. Resultados como un empate entre Bosnia y Qatar, una igualdad entre Senegal e Irak o que República Checa, Ecuador e Irán no consigan victorias serían algunos de los marcadores que ayudarían a mantener viva la esperanza.







Una clasificación posible, pero muy difícil

La realidad es que Uruguay sigue dependiendo principalmente de sí mismo. Ganar a España le asegura el pase a la siguiente ronda y empatar le permitiría conservar posibilidades importantes.

Perder, en cambio, obligaría a la Celeste a mirar el resto de los grupos y sacar la calculadora esperando una combinación favorable de resultados. Es un escenario extremadamente complejo para un equipo que llegó al Mundial con aspiraciones mucho más altas.