El once ideal de los dieciseisavos del Mundial 2026: Messi, Mbappé y presencia paraguaya entre los mejores

El Mundial 2026 ya entró en su etapa decisiva y, una vez finalizados los dieciseisavos de final, Sofascore publicó el once ideal de la ronda, conformado por futbolistas que fueron determinantes para que sus selecciones avanzaran a octavos de final.

El equipo está encabezado por Orlando Gill, arquero de Paraguay, quien recibió la máxima calificación de la fase (9,9).

El golero que actualmente defiende el arco de San Lorenzo en Argentina y conocido por el público uruguayo por enfrentarse a Nacional y Peñarol en un torneo de verano, fue decisivo en la histórica clasificación guaraní frente a Alemania, con intervenciones clave durante el partido y en la definición por penales.

En los laterales aparecen Pedro Porro y Marc Cucurella, ambos de España, acompañados por el argentino Lisandro Martínez que convirtió ante Cabo Verde y el paraguayo Juan Canale que anotó el penal decisivo para la clasificación de Paraguay a octavos de final.

El mediocampo está integrado por el canadiense Stephen Eustáquio, cerebro del sorprendente Canadá y además hizo el único gol del partido ante Sudáfrica para pasar a la siguiente fase.

También aparece en la mitad de la cancha, el francés Michael Olise y el marfileño Amad Diallo, quien brilló pese a la eliminación de Costa de Marfil y fue uno de los jugadores mejor valorados de toda la ronda.

En ataque sobresalen tres figuras de primer nivel. Kylian Mbappé obtuvo una valoración de 9,8 luego de liderar la contundente clasificación de Francia, mientras que Lionel Messi (9,5) volvió a ser decisivo para que Argentina superara una durísima serie ante Cabo Verde, resuelta recién en el alargue. Completa la ofensiva Mikel Oyarzabal (9,2), gran figura de España en la victoria sobre Austria.

El once ideal de dieciseisavos de final del Mundial 2026 según Sofascore Foto: Sofascore

Los dieciseisavos de final dejaron una combinación de favoritos que confirmaron su candidatura y selecciones que dieron el golpe. Paraguay eliminó a Alemania, Marruecos dejó por el camino a Países Bajos y Egipto logró su primera victoria en una fase eliminatoria de un Mundial al superar a Australia en los penales.

Además, Argentina necesitó tiempo suplementario para vencer a Cabo Verde, mientras que Bélgica, Inglaterra, Portugal, España, Francia, Brasil, Suiza, Colombia, Canadá, Estados Unidos, México y Noruega también sellaron su clasificación a los octavos de final.