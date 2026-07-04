Mundial 2026: qué partidos se juegan hoy, 4 de julio, por octavos de final, a qué hora y por dónde verlos

"Paraguay no llegó hasta aquí ni eliminó a Alemania solo con agresividad. No es la agresividad lo que hace ganar un partido, sino un equipo que conoce bien su fútbol y tiene calidad”, dijo el seleccionador de Francia, Didier Deschamps, en la rueda de prensa previo al cruce de hoy por octavos de final en el Lincoln Financial Field de Filadelfia, el hogar de los Philadelphia Eagles de la NFL. Les Bleus enfrentarán a los sudamericanos desde las 18:00 horas y con el arbitraje del uzbeko Ilgiz Tantashev y el chileno Juan Lara desde la cabina del VAR.

El dos veces campeón del mundo con su país, primero como jugador en 1998 y después como entrenador en 2018, añadió que “las selecciones sudamericanas tienen un gran corazón” y lo considera “una cualidad, no un defecto”. Pero también señaló, con tono muy respetuoso, que “si solo fuera eso, no estarían aquí”, porque “una selección no llega a los octavos de final de una Copa del Mundo por azar”.

Deschamps fue el capitán del equipo de Francia que eliminó a Paraguay en el Mundial de 1998, camino a su primera estrella. Y de aquel partido aún conserva un recuerdo muy presente: “Los defensores paraguayos son verdaderos defensores, porque lo tienen en el alma. Esa intensidad forma parte de su educación desde pequeños y, para mí, está lejos de ser un defecto, al contrario. Han eliminado a Alemania: quizá algunos dirán que Alemania era mejor, pero al final, ¿quién clasificó?”.

Francia clasificó primero del grupo I con puntaje perfecto y viene de golear 3-0 a Suecia en dieciseisavos. Paraguay disputó el grupo D y se metió como uno de los mejores terceros, y después dio el mencionado batacazo.

Kylian Mbappé le dedicó uno de sus goles ante Suecia a Didier Deschamps, entrenador de Francia. Foto: AFP

Por supuesto, Gustavo Alfaro también destacó el nivel de su rival de turno y, fiel a su estilo, con una frase pintoresca: “Francia es una tormenta eléctrica. Y esos rayos que salen desde cualquier parte, van dirigidos al centro del arco. Sabés que se te avecina una tormenta eléctrica, entonces hay que ver de qué manera evitar los rayos”, afirmó el argentino nacido hace 63 años en la localidad santafecina de Rafaela.

Precisamente a sus orígenes hizo referencia: “Yo soy un hombre de campo. Cuando en Rafaela venía una tormenta eléctrica, tenías que resguardarte donde sea, porque no tenías pararrayos. En la ciudad está lleno de pararrayos, pero en el campo te tenés que resguardar y no debajo de un árbol, porque el rayo puede caer debajo del árbol”, explicó el seleccionador, trazando una especie de metáfora con lo que Paraguay deberá resistir hoy.

Pero más allá de analogías, Alfaro también admitió que, a su entender, Francia es el rival de “mayor complejidad” de la Copa del Mundo. Y recordó que para todos los jugadores guaraníes se trata de su primera experiencia en un Mundial, lo que está exigiendo una “capacidad de aprendizaje muy veloz”. Y concluyó, con los pies en la tierra, que si “se llegó incluso a decretar un feriado nacional” por la histórica eliminación a Alemania, es porque “son situaciones extraordinarias que ocurren en la vida”. Con esas palabras, el argentino les atribuyó el favoritismo a los franceses, así que para hoy se espera lo más lógico: una propuesta conservadora de Paraguay, cediendo pelota y terreno para intentar lastimar de contraataque.

Gustavo Alfaro, director técnico de la selección de Paraguay. Foto: AFP.

Canadá y Marruecos juegan a primera hora

Rato antes del Paraguay-Francia se juega el primer partido por octavos de final: Canadá frente a Marruecos en el NRG Stadium de Houston (Texas, Estados Unidos) y desde las 14:00 horas.

La Canadá de Jesse Marsch intentará prolongar su notable recorrido en el Mundial 2026 cuando enfrente esta tarde a un favorito pero desgastado Marruecos. Los norteamericanos, uno de los tres anfitriones de esta Copa del Mundo, clasificaron como segundos del grupo B y en dieciseisavos derrotaron por mínima diferencia a Sudáfrica. Por otro lado, los marroquíes están invictos: clasificaron también como segundos del grupo C, solo detrás de Brasil pero con los mismos siete puntos, y en la fase anterior eliminaron por penales a Países Bajos tras el empate 1-1 en 120 minutos.

Jugadores de la selección de Marruecos posando. Foto: Kevin C. Cox/AFP

“Yo creo que somos una pesadilla para cualquier rival. Pero sabemos que Marruecos nos va a poner las cosas muy difíciles en todo lo que hagamos, porque es un equipo que tiene cero puntos débiles, literalmente”, valoró el entrenador canadiense.

Mientras que Mohamed Ouahbi, seleccionador marroquí, declaró que será “el partido más importante” de su carrera. “No importa el rival: si no estamos al nivel, nos vamos a casa (...) Respetamos enormemente a Canadá, es un rival temible, con muchísimas cualidades, un equipo con mucha energía, mucha intensidad y muy bien preparado”, destacó de su rival de turno. El ganador será rival de Francia o Paraguay en cuartos de final.

Stephen Eustaquio festeja su gol que le dio a Canadá la clasificación ante Sudáfrica en dieciseisavos de final. Foto: AFP

Canadá - Marruecos

Canadá. Maxime Crépeau; Alistair Johnston, Moise Bombito, Derek Cornelius, Richie Laryea; Tajon Buchanan, Nathan-Dylan Saliba, Stephen Eustaquio, Liam Millar; Jonathan David, Tani Oluwaseyi. DT. Jesse Marsch.

Marruecos. Yassine Bounou; Achraf Hakimi, Issa Diop, Chadi Riad, Noussair Mazraoui; Neil El Aynaoui, Ayyoub Bouaddi, Brahim Díaz, Azzedine Ounahi, Bilal El Khannouss; Ismael Saibari. DT. Mohamed Ouahbi.

Hora. 14:00

TV. DSports, Flow, Nuevo Siglo, TCC, Montecable, Multiseñal, y sus respectivas señales de streaming y Paramount+.

Árbitro. Michael Oliver (ENG).

Asistentes. Stuart Burt y James Mainwaring (ENG).

4º y 5º. Danny Makkelie y Hessel Steegstra (NED).

VAR. Jarred Gillett (ENG), Dennis Higler (NED) y Tomasz Kwiatkowski (POL).

Paraguay - Francia

Paraguay. Orlando Gill; Juan Cáceres, Gustavo Gómez, José Canale, Junior Alonso; Andrés Cubas; Miguel Almirón, Diego Gómez, Matías Galarza, Julio Enciso; Gabriel Ávalos. DT. Gustavo Alfaro.

Francia. Mike Maignan; Jules Koundé, Dayot Upamecano, William Saliba, Lucas Digne; Aurélien Tchouaméni, Adrien Rabiot; Ousmane Debélé, Michael Olise, Bradley Barcola; Kylian Mbappé. DT. Didier Deschamps.

Hora. 18:00

TV. DSports, Flow, Nuevo Siglo, TCC, Montecable, Multiseñal, y sus respectivas señales de streaming y Paramount+.

Árbitro. Ilgiz Tantashev (UZB).

Asistentes. Andrey Tsapenko y Timur Gaynullin (UZB).

4º y 5º. Abdulrahman Al Jassim y Taleb Al Marri (QAT).

VAR. Juan Lara (CHI), Marco Di Bello (ITA) y Joe Dickerson (USA).