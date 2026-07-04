El emotivo gesto de Cristiano Ronaldo con un niño venezolano herido e internado tras los terremotos

Pese a estar disputando el Mundial 2026 con la selección de Portugal y recién haber clasificado a octavos de final tras derrotar a Croacia en un partido impactante, Cristiano Ronaldo se tomó un respiro de la fiebre mundialista para enviar un mensaje de apoyo a Andrés Mieles, un niño venezolano que resultó herido por los terremotos del pasado 24 de junio y lo invitó a asistir a uno de sus partidos cuando se recupere.

En el video difundido a través de redes sociales, el futbolista de 41 años le dijo al niño: "Hola, Andrés, ¿qué tal? Hago este video para mandarte un abrazo. Sé que eres súper fan. Cuando te pongas bueno te quiero invitar a ver un partido mío para disfrutar, ¿vale? Me encantaría conocerte. Un abrazo, amigo".

La historia de Andrés se hizo viral después de que, tras ser rescatado, afirmara que uno de sus deseos era tener la figurita de Cristiano Ronaldo del álbum del Mundial de Panini.

El creador de contenido venezolano Armando Poyo, uno de los principales impulsores de la campaña para dar a conocer la historia de Andrés, fue quien le mostró personalmente el video con el mensaje del delantero portugués en el hospital donde permanece internado.

En otro video difundido en redes sociales se ve al niño acostado en la cama del hospital sosteniendo la figurita de Cristiano Ronaldo. "¿Viste que tú no creías?", le dice una persona, mientras una enfermera lo consuela y añade: "¿Viste? Aquí está", mostrándole la lámina mientras Andrés sonríe.

El menor resultó gravemente herido y perdió a su familia durante los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5, y tuvo que ser sometido a la amputación de una de sus piernas. Su caso ha generado una ola de solidaridad dentro y fuera de Venezuela. Según el último balance oficial, la cifra de fallecidos por el doble terremoto del 24 de junio aumentó a 2.645, mientras que la de heridos se elevó a 12.666.

El capitán de Portugal disputa en 2026 el sexto Mundial de su carrera. Este jueves anotó de penal su primer gol en una fase final de Copa del Mundo y aportó directamente para la victoria 2 a 1 sobre Croacia, en la que Portugal aseguró su clasificación a la próxima ronda del certamen. En los octavos de final deberán enfrentarse a España que viene de ganarle a Uruguay en la última fecha de la fase de grupos y de golear a Austria 3-0 en su último encuentro.

Cristiano Ronaldo saw the message of the Venezuelan boy who lost everything after the earthquake and he took action ❤️‍🩹🙏🏼



In addition to sending him words of encouragement, he invited Andrés to meet him: “I want you to attend one of my games!”.



Sending strenght and all best… pic.twitter.com/QvBbDMXc4e — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 3, 2026

Con información de EFE