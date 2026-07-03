Los dos enganches de Vozinha, golero de Cabo Verde, ante Argentina en Miami que paralizaron a varios hinchas

Se sabía desde un principio que Cabo Verde iba a abroquelarse en el fondo ante Argentina por los dieciseisavos de final del Mundial 2026. Sin embargo, se dieron dos situaciones que sorprendieron a todos en el Hard Rock Stadium en Miami y tuvo como protagonista a Vozinha.

El experimentado arquero, que había sido uno de los pilares del combinado africano en la fase de grupos de la Copa del Mundo, realizó dos enganches en dos jugadas distintas que paralizaron a los pocos hinchas caboverdianos como a la gran cantidad de fanáticos que había en el estadio.

La primera fue en el minuto seis donde Lautaro Martínez fue a presionar con todo al arquero de 40 años, quien llevó a cabo un buen enganche para que el delantero del Inter de Milán pasara de largo.

VOZINHA TAMBIÉN TIENE MAGIA EN LOS PIES



El arquero de Cabo Verde demostró que también puede salir jugando con el balón ante Argentina.#MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/EOvK3pN0AJ — DSPORTS (@DSports) July 3, 2026

Eso no fue lo único del experimentado golero, que la actualidad está sin club, ya que volvió a tirar otro enganche ante la presión de Martínez en el minuto 19. El resultado fue el mismo, el Toro pasó de largo. Pero, seguramente, varios se paralizaron en el Hard Rock Stadium por el accionar de Vozinha.

El gol de Lionel Messi ante Cabo Verde

Lionel Messi en el partido entre Argentina y Cabo Verde. Foto: AFP.

En los primeros minutos del partido Cabo Verde sorprendió un poco, ya que no salió a abroquelarse en el fondo. Debido a que por momentos quiso presionar a los futbolistas de la selección argentina. Sin embargo, eso perduró hasta el minuto 10.

En el minuto 15 Lionel Messi tuvo su primera aproximación. Luego de una buena secuencia de pases. La Pulga ingresó al área y sacó un disparo cruzado que pasó cerca del palo izquierdo el arquero Vozinha.

Se reanudó el partido por la pausa de hidratación y fue lo mejor que le pasó a la selección de Argentina, ya que Messi marcó un verdadero golazo. La Pulga la paró en el área y definió de gran forma ante Vozinha para estampar el 1-0 en el minuto 29.