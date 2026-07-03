"Paraguay enfrentará a una selección de África": Chilavert y una polémica respuesta previo al duelo con Francia

José Luis Chilavert, exarquero de la selección paraguaya, respondió en X a los dichos del francés Christophe Dugarry previo al encuentro entre Paraguay y Francia por los octavos de final del Mundial. El campeón de América y del Mundo con Vélez en 1994 volvió a trascender con sus declaraciones luego de afirmar que su país se enfrentará a una selección de África.

El tuit de Chilavert se dio en respuesta a declaraciones de Dugarry, en las que afirmó lo siguiente: "Paraguay va a ser vapuleado, humillado. Querrán defender porque son incapaces, incapaces. Repito dos veces para que quede claro, de jugar cualquier tipo de partido ofensivamente". Además, el centrodelantero campeón del mundo con Francia en 1998, señaló en el programa Rothen s'enflamme que "los rivales difíciles vendrán después" del partido contra los sudamericanos.

Chilavert, quien también trascendió en la última semana por sus declaraciones en contra del golero titular paraguayo Orlando Gill, no dudó en salir al cruce de Dugarry. "Christophe tienes razón, en el mundial del 98 enfrentamos a los Franceses y ahora Py (Paraguay) enfrentará a una selección de África", señaló.

@lequipe @ABCDigital @UltimaHoracom Christophe tienes razón,en el mundial del 98 enfrentamos a los Franceses y ahora Py enfrentará a una Selección de África. pic.twitter.com/X0DwYEW81p — José Luis FelixChilavert Gonzalez (@JoseLChilavert_) July 3, 2026

Se puede suponer que las declaraciones de Chilavert apuntan a que muchos de los jugadores franceses cuentan con orígenes extranjeros y, sobre todo, de países africanos por la ascendencia de sus padres. Sin embargo, resulta pertinente la aclaración de que, de los 26 convocados por Francia para el actual Mundial, 22 jugadores nacieron directamente en territorio francés. Los únicos cuatro que nacieron en otros países son: Brice Samba (República Democrática del Congo), Marcus Thuram (Italia), Michael Olise (Inglaterra) y Mike Maignan (nacido en Guayana Francesa, departamento de ultramar francés en territorio geográficamente americano).

José Luis Chilavert vs. Christophe Dugarry: un duelo con historia en 1998

Chilavert y Dugarry ya se habían cruzado adentro de la cancha en 1998. Aquel encuentro por los octavos de final del Mundial, tuvo a José Luis Chilavert como arquero titular de la selección paraguaya, mientras que Christophe Dugarry formaba parte del plantel francés, pero no logró sumar minutos.

Dicho partido, en el que los Bleus se impusieron por 1 a 0, fue especial porque se convirtió en el primero de la historia de las Copas del Mundo que se decidió con un gol de oro. El tanto lo marcó el defensa Laurent Blanc al minuto 114´, lo que decidió el resultado de inmediato y le dio la clasificación a cuartos de final a Francia.