Hong Myung-Bo, técnico de Corea del Sur en el Mundial, abandonó su país por amenazas de muerte tras eliminación

El técnico de Corea del Sur, Hong Myung-Bo, apuntado como uno de los principales responsables en la temprana eliminación del Mundial, tuvo que huir de su país por causa de las crecientes amenazas que recibió y que ponían en riesgo su salud. El entrenador es una de las leyendas más grandes del fútbol coreano por su trayectoria como futbolista.

El técnico fue descubierto en el aeropuerto de Seúl cuando se disponía a volar a Estados Unidos cubriendo su rostro con gorro y tapabocas para que la gente no lo reconociera. Sin embargo, canales de televisión locales notaron su presencia e hicieron pública su salida del país.

El plantel de la selección coreana fue recibido a su regreso de la eliminación mundialista con un ambiente hostil. Myung-bo, al que se definió como uno de los máximos culpables del mal desempeño tras dejar en el banco a Son Heung-Min en el último partido ante Sudáfrica en el que solo disputó 45 minutos, tuvo que ser escoltado y su presencia fue vetada en varias partes del país.

La crítica hacia él fue tan generalizada a nivel nacional que incluso el presidente de Corea del Sur, Lee Jae-myung, se expresó cruelmente sobre su figura: "Cuando se valora la lealtad por encima de la competencia, y se nombra a personas incompetentes para puestos de liderazgo, el resultado es prácticamente inevitable", dijo.

Con el paso de los días, la presión incrementó y las amenazas de muerte sobre el técnico se hicieron reiterativas a pesar de que ya había presentado su renuncia. Por motivos de seguridad, este decidió resguardarse en Estados Unidos.

Hong Myung-bo: rendimiento en el Mundial como entrenador y pasado como jugador

Los dirigidos por Hong Myung-bo terminaron terceros del grupo A que compartían con México, República Checa y Sudáfrica. Si bien vencieron a los checos en la primera fecha, luego perdieron consecutivamente contra los aztecas y los africanos. Terminaron la fase inicial con tres unidades y saldo de goles negativo (-1) que no les bastó para clasificarse dentro de los mejores ocho terceros (acabaron en la décima posición).

El caso de Hong Myung-bo no es aislado, sino que se suma a una larga lista de ocho entrenadores que dejaron su cargo tras la Copa del Mundo: Sabri Lamouchi (Túnez), Steve Clarke (Escocia), Miroslav Koubek (República Checa), Marcelo Bielsa (Uruguay), Sebastián Beccacece (Ecuador), Ronald Koeman (Países Bajos), Julian Nagelsmann (Alemania) y el propio Hong Myung-bo (Corea del Sur).

Previo a estos acontecimientos, Hong Myung-bo contaba con un gran respaldo a nivel popular por su pasado defendiendo a la selección como jugador. Fue el primer jugador asiático en jugar cuatro mundiales y en la edición de 2002 obtuvo el balón de bronce en un certamen donde Corea del Sur llegó hasta semifinales.