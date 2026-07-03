La desopilante imitación de Marcelo Bielsa que hizo estallar de risa a Tinelli: "¡Dale de una vez!"

El actor y humorista uruguayo Roberto Peña sorprendió a todos con una desopilante imitación de Marcelo Bielsa en Infobae Mundial. El hilarante momento ocurrió durante la emisión del programa que conduce Marcelo Tinelli, donde logró tentar de risa al famoso animador televisivo en plena transmisión en vivo.

"Presentame de una vez", lo apuró para comenzar la entrevista, parafraseando la ya famosa muletilla "¡Dale de una vez!" que le lanzó Bielsa a un camarógrafo tras el partido en el que la Celeste quedó eliminada del torneo. Con extrema sobriedad y total falta de simpatía, el "falso Bielsa" desarmó por completo a Tinelli, quien no pudo contener las carcajadas ante una de las imitaciones más comentadas de la temporada.

Pero lejos de quedarse solo con ese intercambio, el personaje interpretado por Peña construyó un divertido segmento que muestra al exentrenador completamente apurado y al borde del colapso ante las situaciones más comunes de la vida cotidiana, como cuando no llega el ascensor o cuando demoran en maquillarlo. "Cuando todos clasifican menos vos", dice el texto que acompaña el video.

Marcelo Tinelli se encuentra actualmente instalado en Miami, desde donde lidera esta cobertura especial con motivo de la Copa del Mundo. El conductor viajó a la ciudad estadounidense junto a un equipo de productores y colaboradores para transmitir el día a día del torneo, combinando el análisis deportivo con entretenimiento, entrevistas y el color de los hinchas en las calles.

Dentro de esta estructura, la cuota de comedia corre por cuenta de Roberto Peña, un experimentado humorista rioplatense con una larga trayectoria en televisión, recordado por sus grandes personajes junto a Tinelli en segmentos históricos como Gran Cuñado. Peña forma parte del staff del programa con una sección de humor, donde se encarga de personificar y parodiar a las figuras más destacadas y virales que va dejando la cita mundialista.