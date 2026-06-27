"¡Dale de una vez!": el exabrupto de Bielsa con la transmisión tras la eliminación de Uruguay en el Mundial 2026

La selección de Uruguay perdió 1-0 ante España con gol de Alex Baena, lo que derivó en la eliminación del Mundial 2026 en la fase de grupos, y Marcelo Bielsa se mostró muy molesto con la demora de la transmisión para entrevistarlo en la salida obligatoria desde el campo de juego.

"¡Dale de una vez!", gritó el entrenador argentino frente a las cámaras. Y aunque no quedó claro a quién fue referido el grito, se percibió que fue para los trabajadores de la transmisión que, al parecer, demoraron más tiempo de lo que el DT tenía previsto esperar.

MARCELO BIELSA, MUY ENOJADO TRAS LA ELIMINACIÓN DE URUGUAY EN FASE DE GRUPOS DEL MUNDIAL.



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Tras esta salida inmediata, el DT volvió a dar declaraciones en zona mixta y posteriormente en conferencia de prensa.

Cuando le preguntaron qué considera que le deja a la selección su etapa de 39 meses de trabajo, contestó: "Lo que yo le dejo al fútbol uruguayo es nada porque cualquier tipo de aporte que pueda hacer un entrenador al fútbol de un país en el que trabajó tres años nunca se instala si no se consiguen resultados. El cuarto puesto en las Eliminatorias no tuvo valor, el tercer puesto en la Copa América no tuvo valor y obviamente esta actuación no necesito definirla. Pero si usted me pregunta cómo va a ser recordado mi paso, como un paso que no dejó nada".

"No logré que el nivel de las individualidades permitiera conformar un equipo poderoso proporcionado a la calidad de sus jugadores", expresó Bielsa.