Marcelo Bielsa sobre la sustitución de golero: "Yo no la tomé, fue una decisión que tomó el mismo Muslera"

La derrota 1 a 0 frente a España dejó además de la eliminación de Uruguay en la fase de grupos del Mundial 2026, uno de los momentos que más llamó la atención y fue la salida de Fernando Muslera en el entretiempo, luego del error que derivó en el único gol del encuentro.

En un principio se interpretó que Marcelo Bielsa había decidido sustituir al histórico arquero tras su equivocación, dándole ingreso a Sergio Rochet para disputar el complemento. Sin embargo, el entrenador sorprendió en el intercambio con la prensa minutos después de finalizado el encuentro al aclarar que la modificación no fue una determinación suya.

"No fue una decisión mía, fue una decisión del propio Muslera", explicó Bielsa al ser consultado por el cambio, dejando en claro que el experimentado golero fue quien entendió que debía salir del campo de juego tras la jugada que terminó inclinando el partido en favor del combinado español.

La situación se produjo luego de una primera mitad muy complicada para Uruguay, que recibió el único gol del encuentro tras un error del arquero celeste y no logró encontrar respuestas futbolísticas para revertir el marcador frente a uno de los grandes candidatos al título.

El gol fue a los 41 minutos, la Celeste se fue al descanso y Sergio Rochet, actual jugador de Inter de Porto Alegre y que no había sumado minutos en esta Copa del Mundo luego de ser titular en Qatar 2022, ingresó en lugar del golero de Estudiantes de La Plata, siendo el segundo cambio de Marcelo Bielsa en el juego ante España.

La eliminación marcó un duro golpe para el seleccionado uruguayo, que llegaba al tercer encuentro con posibilidades de avanzar, pero no pudo cumplir el objetivo. La Celeste había debutado con un empate 1 a 1 frente a Arabia Saudita, luego igualó 2 a 2 ante Cabo Verde en un partido que dejó escapar una ventaja importante y cerró su participación con la derrota ante España.

Fernando Muslera en el partido entre Uruguay y España por el Mundial 2026. Foto: AFP

Con apenas dos puntos en tres presentaciones, Uruguay finalizó cuarto en el Grupo H y quedó eliminado por segunda Copa del Mundo consecutiva en la fase de grupos, luego de lo ocurrido en Qatar 2022. Un desenlace muy lejano a las expectativas que existían alrededor del equipo dirigido por Bielsa, que había llegado al certamen con la ilusión de ser protagonista.

Ahora comenzará el tiempo de los análisis y las autocríticas en un seleccionado que volvió a quedarse sin superar la primera fase de un Mundial y que tendrá que rearmarse de cara a los próximos desafíos internacionales.