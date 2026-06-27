Uruguay, la decepción de Sudamérica: la única selección de Conmebol que no avanzó a los dieciseisavos del Mundial

La tercera fecha de la fase de grupos del Mundial 2026 que se disputa en Canadá, México y Estados Unidos se encamina a su fin con cinco de las seis selecciones sudamericanas clasificadas: Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador y Paraguay ya sellaron su pase a dieciseisavos.

Uruguay fue es único representante de Conmebol que no consiguió clasificar a la siguiente ronda tras igualar con Arabia Saudita (1-1), Cabo Verde (2-2) y perder este viernes con España. Por segunda vez consecutiva, la Celeste se despide de la Copa del Mundo en la fase de grupos.

Argentina, con un excepcional inicio de Leo Messi, que anotó los cinco goles de su selección, fue la primera en clasificar como defensora del título. Primero goleó 3-0 a Argelia y después venció 2-0 a Austria. Jugará este sábado ante Argelia.

Colombia firmó dos victorias: 3-0 ante Uzbekistán y 1-0 ante Congo, y consiguió la clasificación pese a la falta del partido ante Portugal, este sábado desde las 20:30 horas.

Brasil empató 1-1 con Marruecos, luego venció a Haití 3-0 y avanzó como líder del Grupo C tras golear 3-0 a Escocia, acumulando siete puntos.

Ecuador ganó este jueves el partido que tenía que ganar y venció por 2-1 a Alemania, clasificando como tercera a los dieciseisavos de final.

Paraguay, que estaba a la espera de lo que sucediera en los partidos del grupo H después de caer con Estados Unidos 4-1, vencer a Turquía 1-0 y empatar sin goles ante Australia, clasificó como otro de los mejores terceros.

Todos los equipos clasificados a 16avos

Gol de España durante el partido de Uruguay contra España por el Mundial 2026. Foto: EFE

México

Estados Unidos

Alemania

Argentina

Francia

Noruega

Colombia

Suiza

Canadá

Bosnia

Brasil

Marruecos

Sudáfrica

Costa de Marfil

Ecuador

Países Bajos

Japón

Suecia

Australia

España

Cabo Verde

Paraguay

Todos los equipos eliminados

Maximiliano Araújo en el partido entre Uruguay y España por el Mundial 2026. Foto: AFP

Túnez

Turquía

Haití

Panamá

Jordania

Qatar

República Checa

Curazao

Uruguay

Arabia Saudita