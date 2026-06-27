Uruguay, la decepción de Sudamérica: la única selección de Conmebol que no avanzó a los dieciseisavos del Mundial
La Celeste volvió a quedar afuera en fase de grupos y no logró el pase a la siguiente ronda tras igualar con Arabia Saudita 1-1, con Cabo Verde por 2-2 y perder 1-0 con España.
La tercera fecha de la fase de grupos del Mundial 2026 que se disputa en Canadá, México y Estados Unidos se encamina a su fin con cinco de las seis selecciones sudamericanas clasificadas: Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador y Paraguay ya sellaron su pase a dieciseisavos.
Uruguay fue es único representante de Conmebol que no consiguió clasificar a la siguiente ronda tras igualar con Arabia Saudita (1-1), Cabo Verde (2-2) y perder este viernes con España. Por segunda vez consecutiva, la Celeste se despide de la Copa del Mundo en la fase de grupos.
Argentina, con un excepcional inicio de Leo Messi, que anotó los cinco goles de su selección, fue la primera en clasificar como defensora del título. Primero goleó 3-0 a Argelia y después venció 2-0 a Austria. Jugará este sábado ante Argelia.
Colombia firmó dos victorias: 3-0 ante Uzbekistán y 1-0 ante Congo, y consiguió la clasificación pese a la falta del partido ante Portugal, este sábado desde las 20:30 horas.
Brasil empató 1-1 con Marruecos, luego venció a Haití 3-0 y avanzó como líder del Grupo C tras golear 3-0 a Escocia, acumulando siete puntos.
Ecuador ganó este jueves el partido que tenía que ganar y venció por 2-1 a Alemania, clasificando como tercera a los dieciseisavos de final.
Paraguay, que estaba a la espera de lo que sucediera en los partidos del grupo H después de caer con Estados Unidos 4-1, vencer a Turquía 1-0 y empatar sin goles ante Australia, clasificó como otro de los mejores terceros.
Todos los equipos clasificados a 16avos
México
Estados Unidos
Alemania
Argentina
Francia
Noruega
Colombia
Suiza
Canadá
Bosnia
Brasil
Marruecos
Sudáfrica
Costa de Marfil
Ecuador
Países Bajos
Japón
Suecia
Australia
España
Cabo Verde
Paraguay
Todos los equipos eliminados
Túnez
Turquía
Haití
Panamá
Jordania
Qatar
República Checa
Curazao
Uruguay
Arabia Saudita
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