Uruguay volvió a despedirse en primera ronda: la segunda eliminación consecutiva en fase de grupos

La selección uruguaya cerró su participación en el Mundial 2026 con una nueva eliminación en la fase de grupos, un golpe deportivo que prolonga una tendencia negativa para un selección que vuelve a decepcionar en el máximo torneo a nivel de selecciones.

La Celeste no consiguió el objetivo de avanzar a los dieciseisavos de final y repitió lo sucedido en Qatar 2022, cuando también quedó eliminada en la primera ronda pese a vencer a Ghana en la última fecha. En aquella ocasión, el triunfo de Corea del Sur sobre Portugal dejó a Uruguay afuera por diferencia de goles, en una definición que marcó el final del ciclo de Diego Alonso.

Con la eliminación en Estados Unidos, México y Canadá 2026, el equipo dirigido por Marcelo Bielsa suma dos Mundiales consecutivos sin superar la fase de grupos, algo que sorprende teniendo en cuenta el formato de esta cita mundialista donde de 48 selecciones que disputan el torneo, clasificaban 32 a la siguiente ronda.

Antes de Qatar 2022, la última vez que la selección había quedado eliminada en la primera fase de una Copa del Mundo había sido en Corea-Japón 2002. En 2006 Uruguay no clasificó y luego llegaron cuatro clasificaciones consecutivas a las rondas de eliminación directa: el cuarto puesto en Sudáfrica 2010, los octavos de final en Brasil 2014, los cuartos de final en Rusia 2018 y nuevamente la eliminación en grupos en Qatar 2022.

La frustración de 2026 adquiere todavía más relevancia porque el nuevo formato del Mundial amplió la cantidad de participantes de 32 a 48 selecciones y permitió que, además de los dos primeros de cada grupo, también clasificaran los ocho mejores terceros. Aun con más cupos disponibles para acceder a la fase eliminatoria, Uruguay no logró mantenerse con vida en el torneo.

La selección uruguaya no pudo en el debut con Arabia Saudita empatando 1 a 1 y posteriormente tampoco superó a Cabo Verde al igualar 2 a 2. Finalmente la derrota ante España por la mínima condenó la eliminación sorpresiva de Uruguay.

Los 26 jugadores de la selección de Uruguay en el Mundial 2026. LARS BARON

Una Copa del Mundo que quedará marcada por errores puntuales que llevaron a Uruguay a perder puntos puntos en todos los partidos. Una de las imágenes que quedaran grabadas es la decisión de Marcelo Bielsa de sacar a Fernando Muslera en el entretiempo ante España luego de que el experimentado golero cometiera un grosero error en el gol español.

El cierre del Mundial deja a la selección uruguaya frente a un profundo análisis. Después de ilusionar con el proceso encabezado por Bielsa y de llegar con expectativas renovadas, la Celeste vuelve a despedirse antes de tiempo y encadena dos eliminaciones consecutivas en la fase de grupos, una marca que refleja uno de los momentos más difíciles de su historia reciente en las Copas del Mundo