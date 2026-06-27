Sergio Rochet ingresó en lugar de Fernando Muslera tras el error que derivó en el gol de España ante Uruguay

Uruguay estaba haciendo un buen partido frente a España, en el partido decisivo por última fecha del grupo H del Mundial 2026 hasta que recibió un golpe justo antes del descanso que puede calar hondo: falló Fernando Muslera y Álex Baena celebró el 1-0 de los españoles. La jugada se gestó por derecha y empezó con un reclamo de Lamine Yamal ante un quite limpio de Juan Manuel Sanabria, pero la defensa de la Celeste no pudo despejar la pelota ni evitar el peligro.

¡¡INCREÍBLE, PERO REAL!! ¡¡ERROR DE NANDO MUSLERA Y GOL DE BAENA PARA EL 1-0 DE ESPAÑA ANTE URUGUAY!!



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El gol fue a los 41 minutos, la Celeste se fue al descanso y Sergio Rochet, actual jugador de Inter de Porto Alegre y que no había sumado minutos en esta Copa del Mundo luego de ser titular en Qatar 2022, ingresó en lugar del golero de Estudiantes de La Plata, siendo el segundo cambio de Marcelo Bielsa en el juego ante España.

ROCHET ESTREIA NA COPA!



Após mais uma falha de Muslera na Copa do Mundo, Rochet entra na segunda etapa da partida diante a Espanha. pic.twitter.com/Ct8GXZiwtb — Theo Silveira (@theosilveira09) June 27, 2026

Antes, tras el 1-0, Manuel Ugarte debió retirarse al lesionarse la rodilla tras pisar mal. En su lugar ingresó Nicolás de la Cruz.

Muslera, que en esta ocasión se quejó del pique de la pelota, venía de tener un error importante en el partido ante Cabo Verde, cuando salió del arco en busca de un balón que no pudo contener.