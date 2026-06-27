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El País Ovación Mundial

Sergio Rochet ingresó en lugar de Fernando Muslera tras el error que derivó en el gol de España ante Uruguay

La Celeste se fue al descanso y el arquero de Inter de Porto Alegre, que no había sumado minutos en esta Copa del Mundo luego de ser titular en Qatar, ingresó en lugar del golero de Estudiantes.

El País
El País
26/06/2026, 22:12
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Sergio Rochet, arquero de la selección de Uruguay
Sergio Rochet, arquero de la selección de Uruguay.
Foto: AFP

Uruguay estaba haciendo un buen partido frente a España, en el partido decisivo por última fecha del grupo H del Mundial 2026 hasta que recibió un golpe justo antes del descanso que puede calar hondo: falló Fernando Muslera y Álex Baena celebró el 1-0 de los españoles. La jugada se gestó por derecha y empezó con un reclamo de Lamine Yamal ante un quite limpio de Juan Manuel Sanabria, pero la defensa de la Celeste no pudo despejar la pelota ni evitar el peligro.

El gol fue a los 41 minutos, la Celeste se fue al descanso y Sergio Rochet, actual jugador de Inter de Porto Alegre y que no había sumado minutos en esta Copa del Mundo luego de ser titular en Qatar 2022, ingresó en lugar del golero de Estudiantes de La Plata, siendo el segundo cambio de Marcelo Bielsa en el juego ante España.

Antes, tras el 1-0, Manuel Ugarte debió retirarse al lesionarse la rodilla tras pisar mal. En su lugar ingresó Nicolás de la Cruz.

Muslera, que en esta ocasión se quejó del pique de la pelota, venía de tener un error importante en el partido ante Cabo Verde, cuando salió del arco en busca de un balón que no pudo contener.

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