También es leyenda: Fernando Muslera lucirá un parche especial en Uruguay-España tras conseguir histórica marca

El Mundial 2026 no solo trajo novedades deportivas. La FIFA implementó por primera vez un sistema de parches especiales en las camisetas para distinguir a campeones del mundo y leyendas del torneo en la Copa del Mundo. La idea de que Fernando Muslera utilizara este último se había instalado en el inicio del torneo, ya que el arquero, que cumplió 40 años días atrás, dice presente en su quinta Copa del Mundo consecutiva: Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018, Qatar 2022 y el actual.

Sin embargo, cuando inició el Mundial, el jugador de Estudiantes de La Plata no portó el parche. Según trascendidos se trató de que no se lo darían por no haber sumado minutos en Qatar, cuando el titular bajo los tres palos fue Sergio Rochet (hoy en el banco de suplentes).

Finalmente, la FIFA le otorgó la distinción a Muslera y AUF compartió las imágenes del denominado "Legacy Patch" o parche leyenda, destinado a futbolistas que alcanzaron una marca histórica de participaciones mundialistas.

El parche de legacy de Fernando Muslera. Foto: @Uruguay.

Entre los casos más destacados aparecen Lionel Messi, Cristiano Ronaldo y Guillermo Ochoa, quienes disputan su sexta Copa del Mundo y reciben una distinción especial por su trayectoria en el torneo.

Muslera también hizo historia ante Cabo Verde, cuando llegó a 18 partidos disputados en Copas del Mundo, convirtiéndose en el futbolista celeste con más presencias en la máxima cita del fútbol.

Uruguay el dorado, parche para campeones

Todas las selecciones llevan el parche oficial del Mundial 2026 en la manga derecha. Sin embargo, los siete países que alguna vez ganaron la Copa del Mundo cuentan con una versión especial en color dorado: Uruguay, Brasil, Argentina, Alemania, Francia, Inglaterra y España.

Las demás selecciones utilizan la versión estándar del emblema, que cambia entre blanco o negro según el color predominante de la camiseta.

Las participaciones de Fernando Muslera en Mundiales

Fernando Muslera en el arco de la selección de Uruguay en el Mundial 2026. Alberto Estevez/EFE

Sudáfrica 2010 (7)

vs. Francia (0-0)

vs. Sudáfrica (3-0)

vs. México (1-0)

vs. Corea del Sur (2-1)

vs. Ghana (1-1)

vs. Holanda (2-3)

vs. Alemania (2-3)

Brasil 2014 (4)

vs. Costa Rica (1-3)

vs. Inglaterra (2-1)

vs. Italia (1-0)

vs. Colombia (0-2)

Rusia 2018 (5)

vs. Egipto (1-0)

vs. Arabia Saudita (1-0)

vs. Rusia (3-0)

vs. Portugal (2-1)

vs. Francia (0-2)

Estados Unidos, México y Canadá 2026

vs. Arabia Saudita (1-1)

vs. Cabo Verde (2-2)

