Mundial 2026: Manuel Ugarte se retiró lesionado en Uruguay un minuto después del 1-0 parcial de España

La selección de Uruguay sufrió la lesión de Manuel Ugarte en pleno partido ante España por la última fecha del grupo H del Mundial 2026. Cuando corrían 43 minutos, apenas uno después del 1-0 parcial de la Furia Roja, el volante debió pedir el cambio por una dolencia en su rodilla. Luego se retiró en camilla tomándose la cabeza a causa del dolor. Y fue directo hacia el vestuario.

El volante de 25 años venía haciendo un gran partido hasta su sustitución y, de hecho, había protagonizado varios quites en su zona que derivaron en contraataques de la Celeste. Sin embargo, en una jugada puntual fue a marcar a Pedri y se terminó sintiendo en la zona mencionada.

UGARTE SALIÓ EN CAMILLA DE LA CANCHA



El 5 de la Celeste tuvo que ser sustituido por Nico de la Cruz luego del 1-0 de España ante Uruguay.#MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/NBfv6bu6nX — DSPORTS (@DSports) June 27, 2026

De inmediato, el entrenador Marcelo Bielsa optó por el ingreso de Nicolás De la Cruz.

El error de Fernando Muslera en el gol de la selección de España

Cuando la selección había mejorado desde el funcionamiento colectivo e incluso había tenido varias acciones ofensivas, Álex Baena remató con potencia, la pelota picó antes y Fernando Muslera no respondió con solidez, por lo que tocó la pelota y luego se le terminó metiendo en el arco. Fue el 1-0 parcial de la Furia Roja liderada por Luis de la Fuente.

La jugada se gestó por derecha y empezó con un reclamo de Lamine Yamal ante un quite limpio de Juan Manuel Sanabria, pero la defensa de la Celeste no pudo despejar la pelota ni evitar el peligro.

Fue Marcos Llorente quien se proyectó por la banda derecha, tiró un centro a media altura hacia atrás, y Baena hizo el resto. A la altura del punto penal, el jugador del Atlético Madrid controló hacia afuera, se perfiló para la derecha y definió.

El remate fue débil, pero la respuesta del arquero de Uruguay no fue buena: la pelota picó antes y luego venció las manos de Muslera, para entrar picando suave al arco uruguayo.