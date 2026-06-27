La AUF será sancionada por la FIFA porque la selección de Uruguay decidió no dar declaraciones en zona mixta

Enviado a Guadalajara, México

La Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) será sancionada por la FIFA, en principio con una elevada multa económica, por la decisión que tomó el equipo de no brindar declaraciones en la zona mixta del Estadio de Guadalajara, luego del rotundo fracaso de la selección de Uruguay al quedar eliminado en primera fase del Mundial 2026 tras dos empates ante Cabo Verde y Arabia Saudita, y la última derrota con España.

Según lo dispuesto por la organización de la Copa del Mundo, cada selección tiene la obligación de pasar por zona mixta, pero también frenar en un sector denominada "estación zona mixta extendida", donde el protagonista se para al frente de los periodistas, como si fuera una conferencia de prensa pero en zona mixta.

Mientras un numeroso grupo de periodistas —entre uruguayos, españoles, mexicanos y de otras nacionalidades— esperaban por el equipo de la Celeste, llegó un oficial de la FIFA a explicar que la selección uruguaya había tomado la determinación de no hablar con la prensa.

Esta decisión conlleva una sanción importante de parte de la FIFA. Por lo pronto habrá una multa, según confirmó a Ovación el propio agente de la FIFA. La decisión que tomó Uruguay no es nada común y de hecho en este Mundial es la primera vez que sucede.

La AUF será multada. Por disposición de FIFA es obligatorio que al menos un jugador pase por la “Zona mixta por estación” y el oficial del ente del fútbol ya avisó que Uruguay decidió no dar declaraciones. Igualmente los futbolistas deben pasar por esta zona. @ovacionuy pic.twitter.com/CROfqDY9zx — Juan Pablo Romero (@jpromeroh) June 27, 2026

Que ninguno de los referentes de esta selección haya hablado consumada la eliminación de Uruguay en este Mundial es un detalle que llama la atención, dada la cantidad de periodistas uruguayos que esperaron respuestas en la zona mixta del estadio de Guadalajara.

No habló el primer capitán del equipo, José María Giménez, quizás por el hecho de no haber disputado un solo minuto entre los tres partidos de la fase de grupos.

Tampoco el capitán que tuvo el equipo en esta Copa del Mundo porque fue los tres partidos titular: Federico Valverde, quizás por el hecho de haber salido de la cancha a mitad del segundo tiempo de un partido trascendental contra España, que terminó con la insólita eliminación de la Celeste.

Ni tampoco habló Fernando Muslera, el jugador más experimentado del plantel celetse y quien justamente este viernes lució el parche de "Leyenda" en su camiseta por haber participado en cinco Mundiales, quizás por el paupérrimo Mundial que tuvo, ya que condenó cualquier chance de clasificación por errores puntuales que costaron puntos vitales.