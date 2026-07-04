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El País Ovación Mundial

Colombia 0-0 Ghana por el Mundial 2026: los Cafeteros buscarán el último boleto a los octavos de final

La selección de Néstor Lorenzo buscará sostener su invicto en la competición, luego de sumar un auspicioso empate ante Portugal. Los africanos vienen de caer frente a Croacia.

El País
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03/07/2026, 22:24
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Daniel Muñoz defendido por Antoine Semenyo en el partido de dieciseisavos de final del Mundial 2026, entre Colombia y Ghana
Daniel Muñoz defendido por Antoine Semenyo en el partido de dieciseisavos de final del Mundial 2026, entre Colombia y Ghana.
Foto: AFP.

Colombia y Ghana cierran la etapa de dieciseisavos de final en Kansas City. Los Cafeteros buscarán su retorno a los octavos de final luego de ocho años, mientras que los africanos no llegan a dicha instancia desde Sudáfrica 2010.

La selección de Néstor Lorenzo viene de clasificar primero en su grupo, luego del empate 0-0 ante Portugal, donde dejó mejores sensaciones que su rival. Por su parte, los de Carlos Queiroz pese a caer ante Croacia por 2-1, avanzaron como una de las mejores terceras luego de cosechar cuatro puntos.

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Colombia vs. Ghana

Colombia: Camilo Vargas; Daniel Muñoz, Davinson Sánchez, Jhon Lucumi, Johan Mojica; Jhon Arias, Jefferson Lerma, Gustavo Puerta; James Rodríguez, Jhon Córdoba (8' Luis Suárez), Luis Díaz. DT: Néstor Lorenzo.

Ghana: Lawrence Ati Zigi; Marvin Senaya, Derrick Luckassen, Jerome Opoku, Gideon Mensah; Thomas Partey; Iñaki Williams, Caleb Yirenkyi, Kwasi Sibo, Antoine Semenyo; Jordan Ayew. DT: Carlos Queiroz.

Árbitro: Clement Turpin (Francia).
Cancha: Estadio de Kansas City
TV: DSports, Flow, Nuevo Siglo, TCC, Montecable, Multiseñal. Sus respectivas señales de streaming y Paramount+. 

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