Colombia 0-0 Ghana por el Mundial 2026: los Cafeteros buscarán el último boleto a los octavos de final

Colombia y Ghana cierran la etapa de dieciseisavos de final en Kansas City. Los Cafeteros buscarán su retorno a los octavos de final luego de ocho años, mientras que los africanos no llegan a dicha instancia desde Sudáfrica 2010.

La selección de Néstor Lorenzo viene de clasificar primero en su grupo, luego del empate 0-0 ante Portugal, donde dejó mejores sensaciones que su rival. Por su parte, los de Carlos Queiroz pese a caer ante Croacia por 2-1, avanzaron como una de las mejores terceras luego de cosechar cuatro puntos.

Colombia vs. Ghana

Colombia: Camilo Vargas; Daniel Muñoz, Davinson Sánchez, Jhon Lucumi, Johan Mojica; Jhon Arias, Jefferson Lerma, Gustavo Puerta; James Rodríguez, Jhon Córdoba (8' Luis Suárez), Luis Díaz. DT: Néstor Lorenzo.

Ghana: Lawrence Ati Zigi; Marvin Senaya, Derrick Luckassen, Jerome Opoku, Gideon Mensah; Thomas Partey; Iñaki Williams, Caleb Yirenkyi, Kwasi Sibo, Antoine Semenyo; Jordan Ayew. DT: Carlos Queiroz.

Árbitro: Clement Turpin (Francia).

Cancha: Estadio de Kansas City

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