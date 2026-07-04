Mundial 2026: de la avivada de Lionel Messi a la gran atajada de Vozinha en el cruce entre Argentina y Cabo Verde

Cuando corrían 72 minutos de juego en el cruce entre la selección de Argentina y Cabo Verde por los dieciseisavos de final del Mundial 2026, una jugada acaparó la atención. Tras recibir al borde del área grande, Lionel Messi sufrió una falta y la albiceleste tenía una gran oportunidad para buscar la ventaja.

Mientras el arquero Vozinha le daba indicaciones a sus compañeros para acomodar la barrera, Messi remató a colocar al ángulo izquierdo buscando sorprender al golero, que reaccionó de inmediato y se movió rápido para evitar el gol del rosarino.

VOZINHA NO ES COURTOIS, ES MEJOR



El arquero de Cabo Verde evitó de manera magistral que Lionel Messi transformara su tiro libre en gol.#MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/n7Dz1dFV4d — DSPORTS (@DSports) July 3, 2026

Luego el propio Vozinha le reclamó con euforia al árbitro por haberle dado continuidad al juego cuando todavía estaba aprontando la barrera.

Por más que los dirigidos por Lionel Scaloni dominaron el juego desde la posesión de pelota y tuvieron múltiples ocasiones para encontrar la ventaja, el equipo de Bubista logró sostener la igualdad y forzar el alargue ante uno de los favoritos al título.

