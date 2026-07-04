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El País Ovación Mundial

Mundial 2026: de la avivada de Lionel Messi a la gran atajada de Vozinha en el cruce entre Argentina y Cabo Verde

Cuando corrían 72 minutos de juego se instaló la polémica luego de que el 10 rosarino rematara de tiro libre, aunque el experimentado arquero respondió con solidez.

El País
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03/07/2026, 21:01
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Lionel Messi y Vozinha durante el cruce entre Argentina y Cabo Verde por el Mundial 2026.
Lionel Messi y Vozinha durante el cruce entre Argentina y Cabo Verde por el Mundial 2026.
Foto: PATRICIA DE MELO MOREIRA/AFP fotos.

Cuando corrían 72 minutos de juego en el cruce entre la selección de Argentina y Cabo Verde por los dieciseisavos de final del Mundial 2026, una jugada acaparó la atención. Tras recibir al borde del área grande, Lionel Messi sufrió una falta y la albiceleste tenía una gran oportunidad para buscar la ventaja.

Mientras el arquero Vozinha le daba indicaciones a sus compañeros para acomodar la barrera, Messi remató a colocar al ángulo izquierdo buscando sorprender al golero, que reaccionó de inmediato y se movió rápido para evitar el gol del rosarino.

Luego el propio Vozinha le reclamó con euforia al árbitro por haberle dado continuidad al juego cuando todavía estaba aprontando la barrera.

Por más que los dirigidos por Lionel Scaloni dominaron el juego desde la posesión de pelota y tuvieron múltiples ocasiones para encontrar la ventaja, el equipo de Bubista logró sostener la igualdad y forzar el alargue ante uno de los favoritos al título.

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