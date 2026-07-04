Búsqueda por techos y sospechosos disfrazados: los detalles del robo a un residencial que dejó dos policías heridos

La Policía parecía haber terminado la búsqueda cuando una vecina llegó corriendo. Dijo que había un hombre escondido en la azotea de su casa. Hasta ese momento, los agentes ya habían recorrido viviendas de la zona, con la duda de si alguno de los delincuentes que minutos antes había baleado a dos policías seguía dentro del residencial o había logrado escapar por los techos.

La escena se extendió durante horas este viernes al mediodía, en una zona ubicada entre Atahualpa y Prado, a pocas cuadras de la seccional 12. La avenida Millán estuvo cortada durante toda la actuación policial. Vecinos salían a la puerta de sus casas, algunos todavía sin entender qué había pasado. Otros habían escuchado los disparos, pero recién después empezaron a reconstruir la secuencia.

Según supo El País, tres delincuentes habían entrado a un residencial disfrazados con pelucas, camisas y hasta boinas. La Policía trabaja ahora sobre la hipótesis de que podían tener información previa sobre el movimiento de dinero en el lugar, vinculado a las fechas de cobro del establecimiento.

Dos policías llegaron tras recibir el aviso de que había un hurto en proceso. Cuando los delincuentes vieron a los funcionarios, dispararon sin mediar palabra y dos de ellos lograron escapar en un auto que los esperaba en la puerta. El tercero huyó, presuntamente por los techos.

Operativo policial en residencial del barrio Atahualpa dónde se efectuó una rapiña con policías heridos. Agustín Carballo / El País.

En varias viviendas de la zona hay fondos conectados, patios pegados unos con otros y accesos que permiten desplazarse sin volver a la calle. Esa posibilidad fue la que mantuvo el operativo abierto incluso después de no encontrar a los sospechosos en las calles.

Por eso los policías pidieron autorización para ingresar en varias casas. También revisaron contenedores de basura y distintos puntos de la cuadra. En el exterior del residencial encontraron una billetera con documentos y una campera que pertenecerían a los delincuentes.

Policía Científica perició todo lo que podía resultar útil para la investigación, incluidos los chalecos antibalas de los funcionarios heridos. Uno de los policías recibió un impacto en una pierna. El otro fue trasladado en estado más grave: uno de los disparos ingresó por la zona del hombro, rozó el borde del chaleco y terminó impactándolo.

La gravedad del caso motivó que el ministro del Interior, Carlos Negro, llegara al centro de salud donde fue trasladado el funcionario herido. El País hizo consultas al Ministerio del Interior, pero la cartera decidió no dar detalles sobre lo ocurrido en primera instancia. Luego emitió un breve comunicado con información primaria.

Operativo policial en residencial del barrio Atahualpa dónde se efectuó una rapiña con policías heridos. Agustín Carballo / El País.

En la zona también hubo rastros que reforzaron la sospecha de que al menos uno de los delincuentes resultó herido. Una imagen compartida por Telemundo, a la que accedió El País, muestra una mancha de sangre en la ropa de uno de los delincuentes.

El despliegue alteró por completo la rutina de la cuadra. Varios vecinos permanecieron durante horas en la puerta de sus casas, mirando el movimiento de móviles, policías armados y peritos. Algunos preguntaban qué había pasado, otros repetían que solo habían escuchado los disparos y que recién después vieron a los funcionarios entrar a distintas viviendas para subir a los techos.

Mientras los peritos trabajaban, por ejemplo, una mujer del residencial que había salido temprano para dializarse tuvo que volver más tarde. Eso se debió a que no podía ingresar porque el lugar seguía siendo analizado por Policía Científica.

El operativo tuvo momentos de tensión, incluso después del tiroteo. Un hombre en situación de calle pasó por el lugar y gritó “ojalá que se muera el policía”, lo que derivó en que fuera detenido por efectivos y se le tomaran los datos. Esa intervención generó molestia entre algunos vecinos, aunque luego el hombre quedó en libertad.

Los investigadores indagan ahora si los delincuentes tienen vínculos con rapiñas recientes. También buscan determinar si el ingreso al residencial fue improvisado o si el grupo contaba con información previa sobre el funcionamiento del lugar y los días de cobro.

Residencial del barrio Atahualpa dónde se efectuó una rapiña con policías heridos. Agustín Crballo / El País.

Repercusión

Luego de conocerse la situación de los dos funcionarios, el Sindicato Policial Nacional (Sipolna) lanzó un comunicado. “Ante los dos hechos registrados recientemente manifestamos nuestra preocupación y expresamos nuestro total respaldo a quienes diariamente trabajan por la seguridad de nuestra sociedad”, comienza el escrito.

“Agredir a un funcionario policial no afecta únicamente a quien porta el uniforme, sino que representa un hecho grave que impacta sobre la institucionalidad y la convivencia de todos”, continúa.

“El respaldo debe reflejarse en acciones concretas. Es responsabilidad del Ministerio del Interior garantizar las condiciones y herramientas para el cumplimiento seguro de la función policial”, concluye.

Por su parte, el senador nacionalista y exministro del Interior Nicolás Martinelli se refirió a los episodios a través de su cuenta de X. “Tres policías heridos de bala en menos de 24 horas”, escribió. En su publicación, señaló que los funcionarios “no son números”, sino “hombres y mujeres que salen todos los días a proteger a los uruguayos, poniendo en riesgo su propia vida”.

Martinelli cuestionó además la conducción del Ministerio del Interior y apuntó contra el nuevo jefe de Policía de Montevideo. “Si no puede proteger a quienes tienen la responsabilidad de protegernos, ¿cómo piensa proteger al resto de los ciudadanos?”, expresó. También sostuvo que Uruguay atraviesa “el semestre más violento de los últimos ocho años” y reclamó al presidente Yamandú Orsi “tomar otras decisiones”.

Operativo policial en residencial del barrio Atahualpa dónde se efectuó una rapiña con policías heridos. Agustín Carballo / El País.

Otro baleado

El episodio se suma a otro ataque contra un policía ocurrido en la madrugada del jueves en Peñarol. Ese hecho ocurrió en las calles Heinen y Hudson, cuando un funcionario que se encontraba dentro de un auto de Investigaciones -por lo que no estaba identificado- fue atacado a balazos desde una vivienda. El policía permanece internado en CTI.

El funcionario había concurrido al lugar luego de que el sistema ShotSpotter detectara detonaciones de arma de fuego. Tras el ataque, una persona fue detenida.

El agresor intentó deshacerse de varias armas en una vivienda cercana. Entre el armamento incautado había un fusil, pistolas pertenecientes al Ministerio del Interior y cargadores.