Sebastián Marset se declaró "no culpable" de los cuatro cargos en su contra y hay fecha para el juicio

El narcotraficante Sebastián Marset se declaró "no culpable" este miércoles en una nueva audiencia en un tribunal federal del estado de Virginia, en Estados Unidos. El uruguayo compareció acompañado por un nuevo equipo de abogados y se fijó el cronograma procesal, según informó el abogado de Marset, Santiago Moratorio.

Además de enfrentar cargos por narcotráfico y lavado de dinero, a Marset se lo acusa de "conspiración narcoterrorista", así como de "conspiración para poseer cocaína con intención de distribuirla a bordo de una embaración sujeta a la jurisdicción" de EE.UU.

Por otro lado, Marset decidió cambiar de abogados la semana pasada. Su defensa, que estaba siendo llevada adelante por Gene Rossi, Michael Padula y Rodrigo da Silva, pasó ahora a ser ejercida por Robert Feitel, Sandi S. Rhee y Joseph Douglas King.

Al declararse inocente, Marset solicitó ser juzgado por un jurado, por lo que 12 ciudadanos deberán resolver si es culpable o inocente.

El juez Rossie Alston fijó el inicio del juicio para el 11 de enero de 2027. Hasta esa fecha, Marset permanecerá en prisión preventiva y no podrá quedar libre bajo fianza, informó Telenoche (Canal 4) y confirmó El País con fuentes del caso.

Sebastián Marset junto a agentes de la DEA y de la Policía de Bolivia, tras su captura en Santa Cruz de la Sierra. Foto: EFE/Policía de Bolivia

La carta de Marset

El narcotraficante también escribió días atrás una carta dirigida a la jueza del caso, Rossie Alston Jr., desde el Centro de Detención de Alexandria, donde se encuentra detenido.

En la misiva, de la que dio cuenta Búsqueda, Marset sostiene que hubo "serias violaciones a sus derechos fundamentales" que ocurrieron desde el momento en el que fue privado de su libertad.

Además, denunció que el pasado 13 de marzo -día en el que fue detenido- fuerzas policiales ingresaron a su casa "sin orden de allanamiento o orden de arresto". Asimismo, sostiene que no existió "ningún proceso formal de extradición".

Sebastián Marset.

Foto: Archivo

Por otro lado, apuntó que al día siguiente, al aterrizar en el aeropuerto Dulles, solicitó un abogado, pedido que habría sido ignorado.

"Fui sometido a un interrogatorio sin una representación legal, en una violación directa de mis derechos", sostiene. Además, asegura que el sumario del interrogatorio fue falsificado: "Declaraciones que nunca hice fueron grabadas, y negaciones que realicé explícitamente fueron grabadas como si las hubiera aceptado. Esto constituye una fraudulenta alteración de un documento oficial".

Sobre el final de la carta, Marset asegura no es culpable de los cargos de lo que se lo acusa y que esta "preparado" para probarlo.

"Mi único deseo es tener acceso a una adecuada representación legal y a un justo procedimiento", concluye.