Sebastián Marset cambió de abogados en EE.UU. antes de la audiencia preliminar de su juicio

El narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, que fue capturado en Bolivia a mediados de marzo y extraditado a Estados Unidos donde enfrenta cargos por narcotráfico y lavado de dinero, decidió cambiar de abogados.

Según informó Búsqueda y confirmó El País con el abogado de Marset en Uruguay, Santiago Moratorio, los nuevos abogados del líder de una red de narcotráfico serán Robert Feitel, Sandi S. Rhee y Joseph Douglas King, que sustituyeron a Gene Rossi, Michael Padula y Rodrigo da Silva.

El cambio de abogados de Marset se da menos de una semana antes de la audiencia preliminar del juicio que estaba prevista para el pasado miércoles 20, aunque a pedido de la propia Fiscalía y la defensa se pospuso para el próximo miércoles 1° de julio. Esto consta en un fallo firmado por el juez del caso.

Santiago Moratorio viajará este jueves a EE.UU. a reunirse con los letrados y estará presente en la audiencia.

Sebastián Marset junto a agentes de la DEA y de la Policía de Bolivia, tras su captura en Santa Cruz de la Sierra. Foto: EFE/Policía de Bolivia

La carta de Marset

El narcotraficante también escribió una carta dirigida a la jueza del caso, Rossie Alston Jr., desde el Centro de Detencion de Alexandria, donde se encuentra detenido.

En la misiva, de la que dio cuenta Búsqueda, Marset sostiene que hubo "serias violaciones a sus derechos fundamentales" que ocurrieron desde el momento en el que fue privado de su libertad.

Además, denunció que el pasado 13 de marzo -día en el que fue detenido- fuerzas policiales ingresaron a su casa "sin orden de allanamiento o orden de arresto". Asimismo, sostiene que no existió "ningún proceso formal de extradición".

Sebastián Marset junto a agentes de la DEA y de la Policía de Bolivia, tras su captura en Santa Cruz de la Sierra. Foto: AFP.

Por otro lado, apuntó que al día siguiente, al aterrizar en el aeropuerto Dulles, solicitó un abogado, pedido que habría sido ignorado.

"Fui sometido a un interrogatorio sin una representación legal, en una violación directa de mis derechos", sostiene. Además, asegura que el sumario del interrogatorio fue falsificado: "Declaraciones que nunca hice fueron grabadas, y negaciones que realicé explícitamente fueron grabadas como si las hubiera aceptado. Esto constituye una fraudulenta alteración de un documento oficial".

Sobre el final de la carta, Marset asegura no es culpable de los cargos de lo que se lo acusa y que esta "preparado" para probarlo.

"Mi único deseo es tener acceso a una adecuada representación legal y a un justo procedimiento", concluye.