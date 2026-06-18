Inician sumario a excanciller Francisco Bustillo con separación del cargo y retención del 50% del sueldo

El canciller Mario Lubetkin firmó una resolución para iniciar un sumario con separación del cargo y retención del 50% del sueldo al excanciller Francisco Bustillo, funcionario de carrera del Ministerio de Relaciones Exteriores.

La decisión ocurre tras las reiteradas negativas de Bustillo para declarar ante el Departamento de Jurídica de la Cancillería, que tenía a su cargo la investigación interna por la presunta destrucción de documentación oficial en el marco del caso del pasaporte uruguayo entregado en Dubai al narcotraficante Sebastián Marset, según informó Subrayado (Canal 10) y confirmaron a El País fuentes de Cancillería.

La investigación penal por la entrega del pasaporte estaba a cargo del fiscal Alejandro Machado. El año pasado el fiscal envió un oficio a Cancillería pidiendo reunir la mayor cantidad de documentación posible para avanzar en la causa. A partir de esa solicitud Lubetkin resolvió iniciar una investigación interna para conocer el faltante de documentos en Cancillería sobre el procedimiento de entrega del pasaporte a Marset, y también la destrucción de documentos oficiales.

Bustillo fue citado y se negó a comparecer. Ante esta negativa, asesorado por el Departamento Jurídico, el canciller Lubetkin resolvió iniciar el sumario a Bustillo, con separación del cargo y retención de haberes.

Mario Lubetkin, ministro de Relaciones Exteriores. Foto: Estefanía Leal

Pase en comisión

Bustillo es funcionario de carrera de Cancillería y actualmente está en pase en comisión como asesor del diputado nacionalista Juan José Olaizola. Olaizola pidió incorporarlo a su despacho debido a su conocimiento de los asuntos internacionales.

El legislador, que durante el gobierno de Luis Lacalle Pou (2020-2025) fue subsecretario del Ministerio de Transporte y Obras Públicas y también integra el Parlamento del Mercosur, dijo que Bustillo ya lo asesoró cuando expuso sobre el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea.

Bustillo asumió como canciller en julio de 2020, tras la renuncia del excandidato a presidente por el Partido Colorado Ernesto Talvi. Ocupó el cargo hasta noviembre de 2023, cuando fue sustituido por Omar Paganini, luego de que la ex vicecanciller Carolina Ache revelara en Fiscalía que el gobierno intentó ocultar a la Justicia los mensajes que ella había intercambiado con Guillermo Maciel sobre el narcotraficante Sebastián Marset.