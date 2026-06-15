El divertido baile del ministro Fratti en Miami antes del debut de la selección de Uruguay en el Mundial

La selección de Uruguay debuta este lunes frente a Arabia Saudita en el Mundial 2026 y cientos de uruguayos se encuentran en Miami para alentar a la Celeste. Entre ellos, está el ministro de Ganadería, Alfredo Fratti, quien el sábado anunció que partía hacia Estados Unidos "como un hincha más".

Este domingo tuvo lugar la concentración del hincha Celeste en Miami Beach, musicalizada por DJ Sanata, en la que la afición uruguaya se acercó para calentar motores antes del debut de la selección.

Un usuario de la red social X compartió un video del ministro Fratti disfrutando de la velada y bailando al ritmo de Elvis Crespo. El mismo usuario compartió una fotografía de Fratti junto al presidente de BROU, Álvaro García, también en el evento.

"Como un hincha más"

El sábado 13 el ministro Fratti usó su cuenta de Instagram para anunciar que se tomaba licencia y marchaba a Estados Unidos para alentar a la selección de Uruguay.

"Después de muchos meses de trabajo, y luego de que la intensa niebla de ayer obligara a postergar el vuelo, finalmente puedo comenzar unos días de licencia para disfrutar de una de mis grandes pasiones: acompañar a la selección uruguaya", escribió el ministro.

"Voy como un hincha más, con la misma ilusión que sienten millones de uruguayos cada vez que la Celeste sale a la cancha. El fútbol tiene esa magia de reunirnos detrás de una misma camiseta, dejando de lado las diferencias para compartir una pasión que forma parte de nuestra identidad", agregó.

"Ojalá sea un gran Mundial y podamos volver a vivir una de esas alegrías que quedan para siempre en la memoria. ¡Arriba la Celeste!", cerró Fratti.

Canciller asiste al mundial en lugar de Orsi

En el transcurrir de unos pocos días el presidente Yamandú Orsi tomó una decisión y luego la opuesta: el 4 de junio dijo que iba a asistir al partido inaugural de la selección uruguaya en la Copa Mundial de Fútbol. Pero dos días después declaró que, tras darle "vueltas en la cabeza" al asunto, estaba "más para no ir". Para ese momento el Parlamento ya tenía en sus manos la solicitud de autorización del viaje, el que quedó sin efecto el pasado lunes, cuando el propio mandatario, finalmente, envió otra nota, de la que informó El País, dejando a la anterior "sin efecto".

Esta decisión, comentaron a El País integrantes de su entorno en Presidencia y en la Cancillería, tiene por un lado razones de agenda y las que el propio Orsi esgrimió cuando dio a conocer sus primeras dudas —destacó entonces que entre los "dolores de cabeza" a atender en Uruguay estaban la Rendición de Cuentas que su gobierno entregará a los parlamentarios a fines de mes y un proyecto de ley sobre competitividad—, pero también aquellas vinculadas a la reciente crisis política que atravesó el mandatario.

El pretexto oficial, que consta en la nota que envió a la presidenta del Senado, Carolina Cosse, apunta a "razones de fuerza mayor", pero lo cierto es que en el Poder Ejecutivo dan por sentado que los recientes "eventos locales", que implicaron varios cuestionamientos de la oposición incidieron en la definición del mandatario de evitar participar de un evento de alta importancia para la Cancillería de Mario Lubetkin.