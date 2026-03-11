Excanciller Francisco Bustillo desde febrero se desempeña como asesor del diputado Juan José Olaizola

El exministro de Relaciones Exteriores Francisco Bustillo se desempeña desde febrero como asesor del diputado del Partido Nacional Juan José Olaizola en pase en comisión, solicitud que fue aceptada por el canciller Mario Lubetkin.

Olaizola pidió incorporarlo a su despacho debido a su conocimiento de los asuntos internacionales, informó El Observador y confirmó a El País el legislador nacionalista.

El legislador, que durante el gobierno de Luis Lacalle Pou (2020-2025) fue subsecretario del Ministerio de Transporte y Obras Públicas y también integra el Parlamento del Mercosur, dijo que Bustillo ya lo asesoró cuando expuso sobre el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea.

Bustillo asumió como canciller en julio de 2020, tras la renuncia del excandidato a presidente por el Partido Colorado Ernesto Talvi. Ocupó el cargo hasta noviembre de 2023, cuando fue sustituido por Omar Paganini, luego de que la ex vicecanciller Carolina Ache revelara en Fiscalía que el gobierno intentó ocultar a la Justicia los mensajes que ella había intercambiado con Guillermo Maciel sobre el narcotraficante Sebastián Marset.

Juan José Olaizola, diputado del Partido Nacional. Foto: Francisco Flores/Archivo El País.

Bustillo ingresó al Ministerio de Relaciones Exteriores por concurso de oposición y méritos con el cargo de Secretario de Tercera en el año 1986. En 2004 y 2005 fue embajador de Uruguay en Ecuador, entre 2005 y 2010 se desempeñó como embajador en Argentina, fue Embajador del Uruguay en el Reino de España, el Reino de Marruecos y el Principado de Andorra, entre 2012 – 2020. Además, fue representante permanente ante el Consejo Oleícola Internacional entre 2019 y 2020 y jefe de Gabinete del Ministerio de Relaciones Exteriores entre 2010 y 2012.