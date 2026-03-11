Temas del día:
Canciller de Ucrania invitó a Yamandú Orsi a visitar su país tras encuentro durante asunción de Kast en Chile

El canciller Andrii Sybiha mantuvo una reunión constructiva con el presidente uruguayo y su par Mario Lubetkin "para fortalecer la relación bilateral".

El País
11/03/2026, 16:19
Canciller de Ucrania, Andrii Sybiha
Canciller de Ucrania, Andrii Sybiha, junto con el presidente Yamandú Orsi y el canciller Mario Lubetkin.
X: @andrii_sybiha.

El canciller de Ucrania, Andrii Sybiha, informó este miércoles que en el marco de la ceremonia de asunción presidencial en Chile mantuvo un intercambio “constructivo” con el presidente de Yamandú Orsi y con el canciller uruguayo Mario Lubetkin. Según señaló, durante el encuentro dialogaron "sobre la situación actual en Ucrania" y "los esfuerzos en curso para avanzar hacia la paz".

Sibiga indicó que también abordaron las perspectivas de fortalecer la relación bilateral entre Ucrania y Uruguay. En ese sentido, expresó su agradecimiento por el "respaldo uruguayo a la soberanía y la integridad territorial de Ucrania, así como a los principios fundamentales del derecho internacional".

Citan a Alejandro Sánchez a Comisión de Hacienda del Senado por planteo de abrir acciones de empresas públicas

Asimismo, el canciller ucraniano manifestó el interés de su país en "profundizar el diálogo bilateral y promover un intercambio de visitas entre ambas naciones". Durante la conversación transmitió además los saludos del presidente Volodimir Zelenski a Orsi y le extendió una invitación oficial para que visite Ucrania.

Orsi con Boric

El presidente Orsi fue recibido en la tarde de este martes 10 en Chile, con el exmandatario de Chile Gabriel Boric, quien este miércoles entregó el mando a José Antonio Kast. El encuentro fue en el Palacio de la Moneda, sede de Presidencia de Chile.

Boric, que dejó la Presidencia de su país tras cuatro años de mandato, recibió al presidente uruguayo, quien lo saludó, tras haber coincidido un año como líderes de sus respectivos países.

Tal como es tradición en Chile, el cambio de mando presidencial se realizó en el Congreso, en la ciudad de Valparaíso.

Yamandú Orsi y Gabriel Boric
Yamandú Orsi se reunió con el expresidente de Chile, Gabriel Boric, el último día de su mandato.
Foto: Presidencia de la República.
