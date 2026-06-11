Lubetkin, sobre críticas internas: "Estamos representando exactamente lo que el votante del FA nos solicitó"

El canciller Mario Lubetkin prepara sus maletas, otra vez, pero ahora para acompañar a la selección en su debut mundialista, y luego participar de un evento empresarial allí en Miami. Lo hará sin la presencia de Yamandú Orsi, aún acosado por los ecos de los cuestionamientos por la polémica de la compra de su vehículo personal, luego de cambiar de parecer y decidir quedarse.

Las críticas de la oposición por ese asunto no alteraron “una coma” el “prestigio” internacional de Uruguay, dijo igualmente el canciller, quien también defendió la postura del gobierno en torno a la guerra en Gaza, uno de los reclamos actuales de los militantes de la izquierda. "Lo que debe controlar el votante frenteamplista —dijo en este sentido— es si este gobierno actúa en función de la razón por la cual votó a este gobierno. Y creo que estamos representando exactamente lo que se nos solicitó y fuimos cumpliendo".

—¿Cuándo se va a concretar la reunión presidencial con Donald Trump?

—A ver, el acuerdo es que lo hagamos. Eso como primer punto. Lo otro es que creo que no es simplemente que se encuentren. Porque uno de los desafíos es que se encuentren para que haya un salto de calidad. Y eso significa, quizás, definir algunas ideas, algunos proyectos, algunas firmas de documentos durante esa reunión. Esa es una de las ideas que tenemos. Pero no es que estamos partiendo de una situación comercial en la que digamos que la cosa no está bien. No vemos necesidad de andar corriendo hacia este encuentro.

Mario Lubetkin, ministro de Relaciones Exteriores. Foto: Estefanía Leal

—Bueno, pero han habido algunas señales negativas, como la nueva suba de aranceles que Estados Unidos impuso a Uruguay -y a una cincuentena de otros países-, a 12,5%, por aceptar importaciones de lugares donde existe el “trabajo forzoso”. ¿Se comunicó con Washington por este tema?

—No, pero en ese caso muchas veces no somos nosotros los que hacemos los contactos, sino la propia embajada, que es la encargada de articular estas cosas. Pero vuelvo a reiterar lo que ya señalamos: primero, no sabemos la razón. Y, además, todavía el proceso no terminó, todavía hay una instancia de audiencia pública. Por algo no tuvimos aún las comunicaciones. Creo que en uno o dos meses vamos a tener claro el qué y el por qué ocurrió, si es que va a ocurrir.

—¿Tampoco hay novedades sobre el congelamiento de las visas de inmigrantes de Uruguay?

—Nunca supimos el porqué. Nosotros ni el resto de los 74 países. Lo único que sabemos es que los números de impacto son muy bajitos.

—¿Pero qué lectura hace de estas señales? En la oposición sostienen que Uruguay no estaría precisamente en el “club de amigos” de Trump.

—Es difícil hacer esas afirmaciones cuando entre los países que están en la lista de los 75 por el tema de la visa, figuran desde Marruecos a Egipto. Y digamos que esos dos son amigos de Estados Unidos. Y si hablamos de la lista de los 54 que recibieron la suba arancelaria, van desde Japón a la Unión Europea, Chile y Australia. ¿De qué grupo somos parte, entonces? Esto es algo mucho más amplio.

Mario Lubetkin, ministro de Relaciones Exteriores. Foto: Estefanía Leal

—¿No hay fecha para la reunión con Javier Milei? Se diluyó.

—No tiene fecha, no, pero no es que se diluyó. No cerraron las agendas. Nos estamos vinculando con mucha intensidad a nivel de los ministros. Esperamos tenerla antes de fin de año.

—El acuerdo con la Unión Europea está dando sus primeros pasos. ¿Hay novedades sobre la negociación de las cuotas a repartirse entre el Mercosur para el 2027?

—Lo que nosotros sentimos es que viene siendo una negociación mucho más positiva. O sea, hay una percepción de los cuatro países de que no podemos seguir sin acuerdo, algo que al inicio no fue planteada así. La sensación, con los diálogos actuales, es que tenemos una conciencia entre todos de que tenemos que llegar a un acuerdo. Hay un buen espíritu.

—Brasil hizo saber de algunas molestias a Argentina respecto a su intención ya formalizada de plantear el ingreso al Acuerdo Transpacífico, en parte porque lo hizo de manera inconsulta. ¿Hubo alguna comunicación a Uruguay, que está en una etapa más avanzada hacia este objetivo?

—No.

El canciller argentino Pablo Quirno junto al ministro de Relaciones Exteriores Mario Lubetkin. Foto: Estefanía Leal /El País.

—¿Está confirmada la reubicación de la planta de HIF?

—Se puede decir de que si cuando nos reunimos con el canciller argentino, Pablo Quirno, había una visión positiva, ahora hay una visión positiva mucho más avanzada. Porque no es solamente la reubicación, sino un conjunto de negociaciones que tenemos con la empresa, que están avanzando bastante rápido. Estamos muy optimistas de que cerremos positivamente el acuerdo en breve.

—Uno de los tantos factores que explican al malestar o disconformidad con la gestión del gobierno es el posicionamiento de Uruguay en los recientes conflictos internacionales, como el de Gaza. Uruguay no ha definido que lo ocurrido allí haya sido un genocidio generado por Israel. ¿Puede haber cambios a este respecto en función de la evolución de la información?

—¿Sabe lo que vale para nosotros? La actitud del gobierno en el momento de posicionarse en las votaciones de Naciones Unidas. Tengo aquí una lista de lo que votó Uruguay en Naciones Unidas en relación con el tema palestino. Y votamos a favor de la asistencia a los refugiados palestinos, a favor de los bienes de refugiados palestinos y las rentas que devengan de ellos, a favor de operaciones de organismos de obra pública y socorro de Naciones Unidas para con los refugiados palestinos. Votamos a favor, como otros tantos países, del rechazo a los asentamientos israelíes en territorio palestino. Votamos a favor de la labor del comité especial encargado de investigar las prácticas que afectan a los derechos humanos del pueblo palestino y otros habitantes del pueblo árabe. Al mismo tiempo, nos pronunciamos y estuvimos dentro de los países, que a esta altura son unos cuantos, que respaldan la propuesta franco-saudita hacia un proceso de estabilización y de solución del problema. Esos son los hechos. Esta es la actitud del gobierno uruguayo a nivel internacional. Y eso es lo que nos preocupa. Y diría más: lo que debe controlar el votante frenteamplista es si este gobierno actúa en función de la razón por la cual votó a este gobierno. Y creo que estamos representando exactamente lo que se nos solicitó y fuimos cumpliendo. Y no es un juego de palabras. Nosotros venimos reiterando que estamos trabajando para ayudar a escenarios de paz, para ayudar a escenarios que reduzcan los niveles de las tensiones... Quien quiera escucharnos, que nos escuche atentamente.

Mario Lubetkin, ministro de Relaciones Exteriores. Foto: Estefanía Leal

—Lo que dice es que está claro que hoy Uruguay no está alineado a Israel.

—Nosotros estamos alineados a que se resuelva el problema y, sobre todo, que en esta situación de gravísima crisis en Gaza, tanto en los aspectos humanitarios como en los aspectos de defensa de la población, que se cumpla el mandato de Naciones Unidas. Nosotros no somos ni filo-palestinos ni filo-israelíes. Nosotros queremos dos Estados, lo que una parte de los actores, lamentablemente, hoy no lo quiere. Y esa es la tradición histórica de nuestro país. Yo creo que el votante o el militante frenteamplista podría criticar al gobierno si nosotros no cumpliéramos con cada una de las actitudes que estamos teniendo en nuestra votación internacional. Nadie puede decir que no estamos actuando en consecuencia con lo que hemos dicho en todo momento.

—¿El episodio de la camioneta Hyundai, y las críticas que sigue haciendo la oposición a Orsi puede tener impacto en la imagen que Uruguay y su histórica estabilidad proyectan al exterior?

—Si hay algo en lo que puedo ser categórico, pero absolutamente categórico, es que ni en los temas del conflicto de Medio Oriente, ni en los temas de la paz en América Latina, no solamente no afectó la imagen de Uruguay como país de paz, como país facilitador de procesos de paz; tampoco se afectó una coma su prestigio desde el punto de vista ético, moral y de anticorrupción. Y diría que, además, al mismo tiempo, seguimos ejecutando las responsabilidades que tenemos en el campo social, en el campo económico, en el campo comercial y en el campo democrático. Tuvimos siete días en los que cerramos nuestra presidencia del Consenso de Brasilia; anunciamos el inicio del proceso para la eliminación de las visas a los ciudadanos chinos que vienen a Uruguay; y participamos de una conferencia con la Unión Europea. Fueron todos eventos en un clima extraordinario. O sea, nada se está deteniendo de nuestro lado. No hay ningún efecto.

El presidente de la República, Yamandu Orsi, y el canciller, Mario Lubetkin. Foto: Estefanía Leal