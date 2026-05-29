"Factor estabilizador": canciller chino agradeció colaboración de Uruguay para "proyectar voz del Sur global"

El canciller chino, Wang Yi, sostuvo este jueves en Nueva York que "Uruguay es un motor de paz y un factor estabilizador en América Latina", durante una reunión con el canciller Mario Lubetkin. Ambos estaban en la ciudad norteamericana en el marco de su participación en la sesión especial del Consejo de Seguridad de la ONU

Wang agradeció al ministro la colaboración de Uruguay con otros países "para proyectar una voz del Sur global, su trabajo conjunto para revitalizar la ONU y su contribución a la prevención del retorno de la ley de la selva".

Además, el diplomático chino destacó que los lazos bilaterales con Uruguay se encuentran en su "mayor nivel histórico" tras la visita del presidente Yamandú Orsi a China, que tuvo lugar en febrero. También resaltó "la madurez, la estabilidad y la previsibilidad" entre Pekín y Montevideo, y aseguró que "apoyará a Uruguay en la salvaguarda de su soberanía, seguridad e intereses de desarrollo".

Yamandú Orsi junto a Mario Lubetkin. Foto: Ignacio Sánchez

Por su parte, Lubetkin declaró que "la situación internacional actual está cambiando rápidamente y que todos los países deben mantener una visión a largo plazo para seguir el camino correcto y abordar eficazmente los diversos desafíos", según el comunicado de la Cancillería china.

Según el ministro, Montevideo "está dispuesto a trabajar con China para fortalecer los intercambios de alto nivel, ampliar la cooperación en comercio, finanzas, energía, cultura, ciencia y tecnología, y otros campos".

Lubetkin participó del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en Nueva York

El canciller Mario Lubetkin participó del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas (ONU) celebrado este martes, en lo que fue el debate sobre el mantenimiento de la paz y la seguridad internacional, bajo la presidencia rotatoria de China y con la participación del ministro de Relaciones Exteriores del país asiático, Wang Yi.

Lubetkin, dijo que llegó al Consejo de Seguridad de la ONU desde Uruguay "guiado por una extrema sensación de responsabilidad". En esa línea, subrayó que "la historia muestra que Uruguay siempre ha defendido el multilateralismo y el sistema de las Naciones Unidas".

Lubetkin en el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas. Foto: captura de transmición de Naciones Unidas.

El rol de Uruguay en la integración regional y el G77

"De hecho, en este momento Uruguay preside dos mecanismos de integración regional: la Celac (Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños) y el Consenso de Brasilia, y a nivel internacional, actualmente ocupamos la presidencia del G77 más China", destacó Lubetkin.

El canciller sostuvo que estos mecanismos "están profundamente cometidos" a los principios y propósitos de la Carta de Naciones Unidas.

"En estos complejos tiempos que vivimos para la paz y seguridad internacionales, reivindicar en su globalidad y de manera no selectiva, la vigencia de los Principios y Propósitos de la Carta de San Francisco, resulta más necesario que nunca, ya que éstos son los parámetros más elementales que tenemos para lograr una convivencia pacífica y un buen relacionamiento entre las naciones, y para no olvidarnos de que la única manera que tenemos de resolver los problemas globales es a través de la cooperación", declaró Lubetkin.

Subrayó que cuando estos principios se incumplen, "todo el tejido que hemos construido voluntariamente" para el desarrollo de la paz durante los últimos 80 años, "se empieza a deshilachar como lamentablemente hoy lo estamos presenciando".

"Uruguay ha sido firme y coherente al defender cada uno de estos principios, exigiendo su respeto en cada ocasión en que estos se han visto desafiados", acotó el canciller.

Con información de Agencia EFE