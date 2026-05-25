ANP acordó con una firma china el nuevo dragado del puerto de Montevideo

La Administración Nacional de Puertos (ANP) llegó a un acuerdo con el consorcio chino SDC de Brasil-Chec Dredging Co. Ltda. para dragar el puerto de Montevideo a mediados del próximo mes.

El lunes 11, El País consignó que la falta de profundidad en varias zonas del puerto y en el canal de acceso a la principal terminal uruguaya había menos profundidad que las establecidas en las cartas náuticas, lo cual ponía en peligro la seguridad de la navegación de los grandes buques que arriban a Montevideo.

La escasa profundidad existente en esas áreas, producto de la acumulación de lodo durante varios años, viola un acuerdo entre la ANP y las navieras que operan en el puerto capitalino.

Todavía se desconoce el monto de la inversión que hará la ANP para dragar el puerto de Montevideo. Sin embargo, la cifra será millonaria.

En 2019, la ANP otorgó una licitación al consorcio chino para realizar dragados en el puerto de Montevideo por unos US$ 80 millones.

El contrato establecía cinco campañas de dragado. En la administración anterior de la ANP, cuyo presidente fue el nacionalista Juan Curbelo, se realizó una campaña de dragado. Restan otras cuatro.

En una carta enviada el 20 de marzo pasado, el gerente general de la ANP, Andrés Nieto, solicitó a SDC de Brasil-Chec Dreding Co. Ltda. que “se de inicio a una siguiente campaña de dragado” en el Antepuerto (-13 metros), pie de muro Muelles 1 y 2 (-10 metros), pie de Muro Muelle C (-14 metros) y Dársena 2, área Muelle C (-13 metros)”.

La misiva, a la que accedió El País, sostiene que las áreas a dragar, así como los volúmenes de sedimento a extraer, se acordarán entre ambas partes previo al inicio de los trabajos, según lo estipulado en el contrato y en el pliego de la licitación.

La ANP solicitó al consorcio chino que el pago de esta campaña de dragado se realice en 2027, según la misiva.

En tanto, el organismo señaló que la movilización de la draga para esta campaña será abonada este año, agrega la carta.

La envergadura del trabajo requerido por la ANP llevó a que la compañía SDC de Brasil Servicios Marítimos Ltda. ordenara el desplazamiento de una draga hasta Montevideo, cuyo costo para el Estado uruguayo rondará los US$ 500.000.

Según supo El País, la pérdida de profundidad en el puerto se debe a varios factores: falta de equipo adecuado, dos de las tres dragas existentes datan de 1970 (la D-7) y 1984 (la D-9) y a pesar de su antigüedad, la única que actualmente está operando es la más antigua; la existencia de un eterno conflicto entre la ANP y el sindicato portuario que no quiere que empresas privadas realicen tareas de dragado y la propia responsabilidad de las autoridades del organismo que han sido afines a los planteos del gremio.

El director por la oposición en la ANP, Jorge Gandini (Partido Nacional) dijo a El País que se desconoce el monto de la inversión que deberá hacer el organismo para dragar el puerto de Montevideo. “No sabemos aún cuanto dinero costará la obra. Para dragar se delimitará lugares. Primero se hará una batimetría (estudio del fondo del lecho marino). Luego se dragará. Se hará una segunda batimetría y finalmente la ANP pagará por metro cúbico de lodo extraído”, explicó.

Sin embargo, operadores portuarios dijeron a El País que la inversión que hará la ANP oscilará entre US$ 15 y US$ 20 millones dependiendo de la cantidad de sedimento que será retirado.

Según el contrato firmado por ANP y SDC de Brasil-Chec Dredging Co. Ltda. el dragado tiene distintos precios. No es lo mismo dragar el canal de acceso que zonas del puerto como el Antepuerto, canal interno y pie de muelles.

Pese a que la Administración Nacional de Puertos tiene un fondo de varias decenas de millones de dólares destinado al dragado del puerto, esa cifra no alcanzará para aumentar la profundidad de zonas portuarias y la del canal de acceso al mismo tiempo.

El canal de acceso tiene problemas de sedimentación en varios puntos, principalmente entre los kilómetros dos al seis.

Ante la falta de recursos económicos, el ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, recientemente anunció en un almuerzo de la Asociación de Dirigentes de Marketing (ADM) que el gobierno prevé completar el dragado del canal de acceso al puerto de Montevideo a 14 metros de profundidad hacia el último trimestre de 2027.

Esta obra fue acordada en el período de gobierno pasado entre Luis Lacalle Pou y Javier Milei.

Amarre de proa La Paloma. ANP dragará el puerto para facilitar operativa de barcos pesqueros La Administración Nacional de Puertos (ANP) decidió realizar este año el dragado del puerto de La Paloma para asegurar su profundidad operativa. En diciembre de 2025 se completaron las batimetrías para iniciar las obras en el correr de este año, según consignó el portal InfoRocha citando al diputado rochense Gabriel Tinaglini (Frente Amplio). El parlamentario dijo que dialogó con el gerente del Área de Dragado de ANP, Manuel Ferrer, quien señaló que ya está definido el dragado a cinco metros de profundidad del muelle 2, lo cual favorece la operativa de barcos pesqueros interesados en operar en La Paloma. En tanto, agregó Tinaglini, el muelle 3 será usado por pequeñas embarcaciones. Río Uruguay. Se registró una cifra récord de transbordo de mineral de hierro En los primeros cuatro meses del año, la ANP registró una cifra récord de transbordo de mineral de hierro en la Zona de Alijo y Complemento de Carga de Punta del Arenal Norte en el Río Uruguay. Durante los cuatro meses, se transbordó en dicha zona de transferencia 889.427 toneladas de mineral de hierro proveniente de Brasil. En forma paralela, también se realizaron transferencias a barcos de cientos de toneladas de mineral de hierro en el puerto de Nueva Palmira. De este modo, dicho puerto se consolida como el nodo clave para la salida del mineral de hierro proveniente del estado de Mato Grosso do Sul. El grupo brasileño LHG Mining apunta movilizar 25 millones de toneladas anuales de mineral de hierro en 2029. Puerto Capurro. Arriba por semana entre 12 y 15 barcos de pesca internacionales Los movimientos y la actualidad operativa de la terminal pesquera Puerto Capurro marcan un hito en el reordenamiento de la bahía capitalina. Tras su inauguración, la terminal absorbe paulatinamente el tráfico de la flota pesquera nacional e internacional, según informó la Administración Nacional de Puertos. Actualmente, el Puerto Capurro promedia un movimiento de entre 12 y 15 arribos semanales de buques pesqueros internacionales de altura. Los movimientos corresponden a barcos de bandera española (gallegos), taiwanesa, coreana y china que operan en las aguas del Atlántico Sur (milla 201) y el caladero de las Islas Malvinas. En el Puerto Capurro, los barcos descargan merluza, calamar y abadejo.

Las terminales

Autoridades de UPM, Terminal Cuenca del Plata y Terminal de Graneles Montevideo necesitan dragar aproximadamente 80.000 metros cúbicos frente a sus muelles, según dijeron a El País fuentes de la ANP. Y esperan que esa tarea pueda ser realizada por la draga china ante la carencia de la Administración Nacional de Puertos de disponibilidad de equipo propio.

Cada una de las terminales especializadas pagará el costo de dragado de sus propias áreas.

El precio de las dragadas estatales es superior a la de compañía china. El valor por dragado de succión que la ANP ha cotizado a las empresas privadas que requieren estos servicios son mucho más caros que el que ofertan dragadores privados, alcanzando hasta tres veces el valor por metro cúbico.

Según las fuentes consultadas, el valor del metro cúbico de lodo extraído por una draga de la ANP, medido por diferencia entre las batimetrías de ingreso y final, ronda los US$ 15, mientras que las empresas del sector han cobrado en el entorno de los US$ 5 por metro cúbico extraído del fondo.

Movilización

Desde hace años, el Sindicato Portuario (Supra) cuestiona lo que considera una privatización del sistema de dragado y reclama la compra de nuevas dragas para que las obras de profundización se realicen con embarcaciones estatales. También advierte que las dragas estatales son muy antiguas.

El jueves 14, el sindicato portuario se movilizó en áreas del puerto en contra del dragado realizado por privados.

Los carteles señalaban: “El gobierno ausente ante el dragado público” y “El dragado no se negocia”.

Según fuentes del sector portuario, la manifestación gremial cortó el viaducto durante unos minutos.