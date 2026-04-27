Hidrovía Uruguay-Brasil moverá 2.000.000 de toneladas de carga

El Estado de Río Grande del Sur informó el jueves 23 que el ganador de la licitación de las obras de dragado de la Hidrovía Uruguay-Brasil fue el consorcio Laguna Mirim, constituido por las empresas Eco Prime Engenharia Ltda. y Petcom Construcción. En 30 días se firmará el contrato.

Las obras de dragado, sobre todo en los canales San Gonzalo y Sangradouro, que une la Laguna Merín con la Laguna de los Patos, costará en total US$ 10.279.422.

El Canal Sangradouro se encuentra en el extremo norte de la Laguna Merín, en territorio brasileño (Estado de Río Grande del Sur).

Es un tramo crítico de navegación que actúa como la “puerta de entrada” desde la laguna hacia el Canal San Gonzalo, el cual a su vez conecta con la Laguna de los Patos y el puerto de Río Grande.

La creación de la nueva Hidrovía aumentará los movimientos de carga en la zona.

El empresario uruguayo Carlos Foderé, integrante del consorcio Fadisol que impulsa la construcción de un puerto granelero en márgenes del río Tacuarí, dijo a El País que posee un estudio técnico realizado en 2023 donde se estimaba que por la zona salía más de un millón de toneladas de arroz, soja y madera.

“Este estudio no contemplaba la traída de fertilizante desde Brasil. Partimos de un millón de toneladas de carga anuales hasta dos millones de toneladas por año. El crecimiento (de los movimientos de carga) será progresivo”, advirtió Foderé.

Por su parte, el exembajador uruguayo en Brasil, Guillermo Vallés, dijo a El País que en las negociaciones con autoridades brasileñas “nunca se había llegado a esta etapa. Hoy hay un consorcio elegido (por Brasil) y formalizada la licitación para comenzar las obras” de dragado en la Laguna Merín.

Conexión

Tras ganar la licitación, el consorcio brasileño Laguna Mirim comenzará los trabajos de dragado en el segundo semestre de este año.

Dicha empresa deberá extraer de la Laguna Merín 4,9 millones de metros cúbicos de sedimentos en un plazo de 23 meses, según supo El País.

La Hidrovía Uruguay-Brasi tendrá 1.960 kilómetros de largo. Conectará el noreste de Uruguay (Treinta y Tres, Cerro Largo y Lavalleja) con el puerto de Río Grande.

Productos como arroz, soja y madera serán embarcados en un puerto de Uruguay. Barcazas brasileñas trasladarán esa mercadería hacia el puerto de Río Grande.

Las ventajas de la Hidrovía Uruguay-Brasil beneficiaran a ambos países: se reducirán los costos logísticos de los trasladados de mercaderías uruguayas exportadas y se incrementará el volumen de movimientos de carga del puerto brasileño de Río Grande.

Amarre de proa Impacto. Inquieta al sector naviero la suba del 17,5% de tarifas de practicaje En una columna de opinión titulada “El practicaje en Uruguay: una preocupación creciente”, la abogada de Derecho Marítimo, Alejandra Sciarra, dijo que el aumento del 17,5% en las tarifas de practicaje en Uruguay inquieta al sector naviero. En su columna difundida a través de Linkedin, Sciarra advirtió que no está en discusión la necesidad ni la importancia del practicaje. De todas formas, la profesional opinó que los costos y el funcionamiento del sistema de cobro del practicaje -la paramétrica hace que los precios solo suban- incrementa las erogaciones de navieras y quita competitividad al puerto. “Revisar este modelo resulta clave para preservar competitividad del puerto”, dijo Sciarra. Astillero Rosendo. Hidrografía acordó con el Yacht Club la entrega de los galpones El director Nacional de Hidrografía, Carlos Colacce, y el presidente del Yacht Club Uruguayo (YCU), Juan José Aguiar, acordaron la entrega de los galpones del exastillero Rosendo ubicado en el Buceo, a poca distancia de las instalaciones del club náutico. La entrega estaría fijada para el 30 de junio de este año. El astillero estuvo mantenido y custodiado por el Yacht Club desde su cierre el 14 de agosto de 2022. “Vamos a entregar las instalaciones, ya que se hará un llamado a licitación (impulsada por Hidrografía) para que allí funcione un astillero deportivo. De esta forma se mantendrá la armonía de esa área del barrio Buceo. El YCU, que cumplirá 120 años, reintegra el exastillero en perfectas condiciones”, agregó Aguiar. Hidrovía. La licitación para dragado de esa vía navegable entra en fase final La licitación para el dragado de la Hidrovía Paraná-Paraguay ingresó en su fase final, tras la aprobación de la etapa técnica que dejó en competencia a dos grandes empresas internacionales. El proceso definirá quién operará durante los próximos años el principal corredor logístico de la región, por donde se canaliza la mayor parte de las exportaciones agro industriales de cuatro países. Según informó el portal Noticias Agropecuarias, la Agencia de Puertos de Argentina confirmó la precalificación de dos oferentes, ambos de origen belga: Jan de Nul y Deme. Con la apertura de las ofertas, el foco pasará ahora a costos del dragado y al cobro de peajes de los barcos que crucen por esa zona de la Hidrovía.

Largo camino

El proyecto privado de una terminal granelera en márgenes del río Tacuarí y a poca distancia de la Laguna Merin comenzó en 2005. En esos años, Foderé procuraba incrementar la producción de granos en el noroeste de Uruguay -en especial la soja- y notó que existían problemas logísticos para sacar la producción agrícola de esa zona uruguaya hacia el puerto de Río Grande.

El empresario también percibió que la frontera seca ubicada en Río Branco tenía múltiples deficiencias: aduanas de Uruguay y Brasil que no estaban armonizadas y diferencias en los controles fiscales y sanitarios de las mercaderías.

Foderé también constató que las rutas en el noroeste de Uruguay son de una sola vía y que en tiempos de zafras de cultivos quedan congestionadas. En forma paralela, en época de zafra el puerto de Río Grande queda saturado y le da prioridad a la exportación de mercadería brasileña.

Esa situación no ocurrirá con las barcazas, ya que el puerto de Río Grande tiene suficiente espacio de recibo de ese tipo de embarcaciones que hoy no son utilizados.

Foderé recordó que todas esas situaciones lo llevaron a estudiar la Laguna Merín como posibilidad de desarrollo logístico y comprobó que este cuerpo de agua había sido navegado durante muchos años y que, inclusive, había sido dragado en el año 2000 o 2001.

Al detectar un posible nicho de negocio, Foderé comenzó a buscar el lugar de un posible puerto en el lado uruguayo sabiendo que la profundidad de la Laguna Merín es escasa.

El empresario encontró un terreno óptimo en las márgenes del río Tacuarí, cerca de la desembocadura con la Laguna Merin.

A partir de ese momento, Foderé realizó muchos viajes a Brasil donde se contactó con autoridades gubernamentales, regionales y empresarios con el propósito de que se entendiera la necesidad de crear una Hidrovía Uruguay-Brasil.

Recordó que el presidente José Mujica (2010-2015), hoy fallecido, firmó a principios de su gobierno un tratado con Brasil sobre la navegación de la Laguna Merín.

En 2017, durante la presidencia de Tabaré Vázquez (2015-2020), también fallecido, el proyecto del puerto Tacuarí obtuvo autorizaciones ambientales y de la Dirección de Hidrografía. También se decretó en esos años la concesión del álveo para la construcción de un puerto privado sobre el río Tacuarí, según dijo Foderé.

“De ahí en más no paramos de trabajar con Brasil para lograr el dragado que pasó por múltiples etapas. Los brasileños primero no entendían mucho. Después se fue formando la idea de la Hidrovía Uruguay-Brasil. Pasaron diferentes gobiernos hasta que vino el presidente (Inacio) ‘Lula’ da Silva que apoyó el proyecto de la Hidrovía”, explicó Foderé.

El empresario agregó: “hubo decenas de reuniones en Uruguay donde participó la Cancillería. El embajador de turno, Guillermo Valles (hoy retirado) fue uno de los artífices del acuerdo binacional. Ahora impulsa mucho esta iniciativa binacional el embajador actual en Brasil (Rodolfo) Nin Novoa”, dijo Foderé.

La futura construcción de un puerto granelero sobre el río Tacuarí llamó la atención de empresas portuarias.

Según supo El País, cuatro compañías integran el preconsorcio e inclusive hay un grupo brasileño interesado en construir las barcazas que transportarán la carga desde el noroeste uruguayo hacia el puerto de Río Grande.

Por su parte, el exembajador Vallés señaló que el proyecto de Foderé fue el único que tramitó las autorizaciones estatales en Uruguay. “Yo me encargué del proceso en Brasil. En el lado uruguayo tenemos un solo proyecto. Ha logrado habilitaciones de ANP y ambientales. Han habido muchas ideas de puertos, pero proyecto presentado para explotar el álveo (aguas de un puerto) ha habido uno solo, el de Foderé”, explicó el exdiplomático.