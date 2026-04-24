El 30 de abril finaliza el actual régimen de franquicias para compras en el exterior: mirá cómo será el nuevo

El jueves 30 de abril de 2026 finalizará el régimen de franquicias vigente en Uruguay, dándole lugar al comienzo del nuevo a partir del viernes 1º de mayo. Hasta esa fecha regirá la legislación actual, que permite a las personas con documento uruguayo a recibir hasta tres envíos internacionales al año (de enero a diciembre) sin pagar impuestos, siempre y cuando cumpla con las condiciones establecidas por la normativa.

Ante este cambio, la Dirección Nacional de Aduanas (DNA) y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) informaron cómo cambiará este sistema de tope de franquicias cuando entre en vigor la Ley de Presupuesto.

Cambios en el régimen de franquicias a partir del 1º de mayo

Desde ese momento, las compras por internet realizadas en el exterior (excepto las que provengan de Estados Unidos) pasarán a estar gravadas con IVA del 22 % y el régimen de franquicias pasará de tres compras por US$ 200 cada una al año a un tope de US$ 800 en hasta tres compras al año (se puede usar el tope en una sola compra, en dos o en tres).

Contenedores en tránsito en el puerto de Montevideo con mercancía del exterior. Foto: Archivo El País

El Poder Ejecutivo aclaró que en este año 2026 convivirán ambas normativas. "Sin embargo, para el cómputo de los topes anuales (cantidad de envíos y montos), se considerará la totalidad de las operaciones realizadas durante el año civil. Si un usuario ya utilizó sus tres franquicias anuales antes del 1º de mayo, no podrá acceder a nuevos beneficios bajo el nuevo régimen en lo que reste del año", indicó el gobierno.

El MEF también publicó una comparación del régimen actual con el que comenzará a regir en mayo, para una mejor referencia:

Cantidad de envíos permitidos : se mantienen los tres envíos anuales

: se mantienen los tres envíos anuales Valor máximo : tope anual acumulado de US$ 800, cuando antes era de US$ 200 (expreso) / US$ 50 (no expreso)

: tope anual acumulado de US$ 800, cuando antes era de US$ 200 (expreso) / US$ 50 (no expreso) Cambio de tributación : ahora el envío será gravado por IVA, salvo envíos provenientes de países con acuerdos comerciales vigentes (actualmente solo Estados Unidos) y los envíos que califiquen estrictamente como “obsequio familiar”, según la normativa. Previamente, los envíos eran exonerados de todo tributo

: ahora el envío será gravado por IVA, salvo envíos provenientes de países con acuerdos comerciales vigentes (actualmente solo Estados Unidos) y los envíos que califiquen estrictamente como “obsequio familiar”, según la normativa. Previamente, los envíos eran exonerados de todo tributo Pago: bajo el nuevo régimen, será con autorización de datos financieros a la DNA, mientras que con el actual era con tarjeta o dinero electrónico a nombre del titular

Paquete recibido por correo. Foto: Canva.

Requisitos a cumplir para usar franquicias en Uruguay

Para poder ampararse a la franquicia internacional exonerada de tributos actualmente y realiar compras web en el exterior, los requisitos son: