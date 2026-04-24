El 30 de abril finaliza el actual régimen de franquicias para compras en el exterior: mirá cómo será el nuevo
Bajo las normas que todavía están vigentes durante este mes, todos los uruguayos mayores de 18 años pueden realizar tres compras en el exterior por internet al año sin impuestos. Estos son los cambios que se vienen.
El jueves 30 de abril de 2026 finalizará el régimen de franquicias vigente en Uruguay, dándole lugar al comienzo del nuevo a partir del viernes 1º de mayo. Hasta esa fecha regirá la legislación actual, que permite a las personas con documento uruguayo a recibir hasta tres envíos internacionales al año (de enero a diciembre) sin pagar impuestos, siempre y cuando cumpla con las condiciones establecidas por la normativa.
Ante este cambio, la Dirección Nacional de Aduanas (DNA) y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) informaron cómo cambiará este sistema de tope de franquicias cuando entre en vigor la Ley de Presupuesto.
Cambios en el régimen de franquicias a partir del 1º de mayo
Desde ese momento, las compras por internet realizadas en el exterior (excepto las que provengan de Estados Unidos) pasarán a estar gravadas con IVA del 22 % y el régimen de franquicias pasará de tres compras por US$ 200 cada una al año a un tope de US$ 800 en hasta tres compras al año (se puede usar el tope en una sola compra, en dos o en tres).
El Poder Ejecutivo aclaró que en este año 2026 convivirán ambas normativas. "Sin embargo, para el cómputo de los topes anuales (cantidad de envíos y montos), se considerará la totalidad de las operaciones realizadas durante el año civil. Si un usuario ya utilizó sus tres franquicias anuales antes del 1º de mayo, no podrá acceder a nuevos beneficios bajo el nuevo régimen en lo que reste del año", indicó el gobierno.
El MEF también publicó una comparación del régimen actual con el que comenzará a regir en mayo, para una mejor referencia:
- Cantidad de envíos permitidos: se mantienen los tres envíos anuales
- Valor máximo: tope anual acumulado de US$ 800, cuando antes era de US$ 200 (expreso) / US$ 50 (no expreso)
- Cambio de tributación: ahora el envío será gravado por IVA, salvo envíos provenientes de países con acuerdos comerciales vigentes (actualmente solo Estados Unidos) y los envíos que califiquen estrictamente como “obsequio familiar”, según la normativa. Previamente, los envíos eran exonerados de todo tributo
- Pago: bajo el nuevo régimen, será con autorización de datos financieros a la DNA, mientras que con el actual era con tarjeta o dinero electrónico a nombre del titular
Requisitos a cumplir para usar franquicias en Uruguay
Para poder ampararse a la franquicia internacional exonerada de tributos actualmente y realiar compras web en el exterior, los requisitos son:
- Ser ciudadano mayor de 18 años con cédula de identidad uruguaya vigente
- El valor factura en el caso de compras o declaración de valor en caso de obsequios
- Debe ser para uso personal, sin fines comerciales
- El peso del envío no puede superar los 20 kg
- En caso que la encomienda contenga una compra, el pago correspondiente deberá realizarse mediante el uso de tarjeta de crédito o débito internacional o instrumento de dinero electrónico internacional, emitido por una institución de intermediación financiera, empresa administradora de crédito o institución emisora de dinero electrónico regulada por el Banco Central del Uruguay
- La titularidad del medio de pago deberá coincidir con la del titular de la compra y con el destinatario de la encomienda
- El presente régimen no comprende mercadería que se encuentre gravada por el Impuesto Específico Interno (Imesi) ni tampoco mercaderías consideradas como prohibidas
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