Estas personas podrán acceder al subsidio que dará el gobierno para hacer turismo: el monto a percibir

El Poder Ejecutivo anunció a través del Ministerio de Turismo un nuevo subsidio diseñado para que personas de menores ingresos puedan hacer turismo, potenciando así el Sistema Nacional de Turismo Social.

Se podrá acceder a este beneficio a través de una plataforma digital, indicó el gobierno, que busca ampliar el acceso al turismo de personas de menores recursos, jóvenes, personas con discapacidad, trabajadores y otros colectivos prioritarios.

Los montos que emitirá el gobierno bajo este subsidio, se calcularán sobre la base de cubrir una estadía promedio, que es: dos noches, traslado, gastronomía y experiencias.

Quiénes podrán acceder al subsidio para hacer turismo

Los beneficiarios de este subsidio o parte del mismo son todas aquellas personas con un ingreso inferior a los $ 68.640 mensuales. Esta partida económica será progresiva y el monto a percibir se define de acuerdo al nivel socioeconómico de cada persona, estableció el gobierno en un comunicado.

Personas disfrutando un día de playa en Maldonado. Foto: Ricardo Figueredo

¿Cuáles son los montos que se pueden recibir por el subsidio para turismo?

El pago estimado que se emitirá por este subsidio entero es de $ 10.000 por persona, aplicable por única vez, sin embargo, no todos recibirán ese monto.

Estas son las tres categorías en las que se dividen estos subsidios para hacer turismo, según los ingresos de cada beneficiario:



Personas que ganan entre 6 y 10 BPC (entre $ 41.184 y $ 68.640) recibirán el 20 % del subsidio

Personas que ganan entre 3 y 6 BPC (entre $ 20.592 y $ 41.184) recibirán un 40 % del subsidio

Personas que ganan menos de 3 BPC ($ 20.592) recibirán el 100 % del subsidio

Billetera con pesos uruguayos. Foto: Archivo El País.

El plan tendrá una primera etapa, que estará dirigido a unos 50 usuarios de Uruguay Crece Contigo y a 100 jubilados. “Asimismo, los subsidios se otorgarán hasta completar el presupuesto del Mintur, que será de $ 20 millones en 2026 y $ 30 millones para cada uno de los próximos años”.

Para ingresar a la plataforma, los usuarios deberán darse de alta a través de la página “gub.uy, cédula digital u otra identidad digital”. Los operados turísticos, en tanto, el registro deberán hacerlo ante la cartera.