Qué uruguayos pueden acceder a una bonificación de peajes en 2026 y cómo se realiza el trámite

En Uruguay, varias personas con vehículo tienen la posibilidad de acceder a una bonificación de peajes a través del Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP).

Este beneficio para reducir costos por la tarifa de peajes se puede otorgar de manera total o parcial. El MTOP ofrece detalles de cómo se puede realizar el trámite.

Quiénes pueden acceder a la bonificación de peajes

Las causales previstas para tener acceso a esta reducción de costos en peajes son:



Para persona física (individuo/CI): domicilio permanente, trabajo dependiente dentro de las zonas de bonificación .

(individuo/CI): domicilio permanente, trabajo dependiente dentro de las . Para persona jurídica (empresa/RUT): trabajo independiente o domicilio fiscal en zonas de bonificación.

(empresa/RUT): trabajo independiente o domicilio fiscal en zonas de bonificación. Las empresas de transporte profesional o propio de carga, empresas de transporte colectivo de pasajeros de servicios turísticos, empresas de transporte colectivo de pasajeros de servicios regulares o empresas de transporte de pasajeros concesionaria de líneas con terminales ubicadas en zona de bonificación, deben solicitar la gestión a través de las vías de comunicación de CVU.

Qué bonificaciones se otorgan para peajes

El plazo de la bonificación se otorga dependiendo de la documentación que se presente. El período máximo es de tres años.

Estas son las bonificaciones en las tarifas de peajes en las rutas nacionales, detalladas en la página oficial del MTOP:



Vehículos de carga en propiedad o leasing de empresas de transporte profesional o propio de carga, que se acojan al pago anticipado, gozarán de una bonificación del 20% sobre la tarifa de peaje vigente.

en propiedad o leasing de empresas de transporte profesional o propio de carga, que se acojan al pago anticipado, gozarán de una bonificación del 20% sobre la tarifa de peaje vigente. Vehículos de transporte colectivo de pasajeros de las empresas de servicios turísticos que se acojan al pago anticipado, gozarán de una bonificación del 20% sobre la tarifa de peaje vigente.

que se acojan al pago anticipado, gozarán de una bonificación del 20% sobre la tarifa de peaje vigente. Vehículos de transporte colectivo de pasajeros de las empresas de servicios regulares que se acojan al pago anticipado, gozarán de una bonificación del 25% sobre la tarifa vigente.

que se acojan al pago anticipado, gozarán de una bonificación del 25% sobre la tarifa vigente. Vehículos en propiedad o uso de las personas físicas o jurídicas , que se domicilien en forma permanente o que trabajen habitualmente en las zonas de bonificación , y se acojan al pago anticipado podrán acceder a los beneficios que allí se establecen.

, que se , y se acojan al pago anticipado podrán acceder a los beneficios que allí se establecen. Vehículos en propiedad o en uso de las personas físicas o jurídicas, con domicilio dentro de un radio de hasta 500 metros de un peaje, estarán exentos del pago de la tarifa en dicho peaje.

Peaje en Uruguay. Estefania Leal/Archivo El Pais

Zonas de bonificación de peajes

Las zonas de bonificación se dividen en la categoría 1 y 2:



Zona de bonificación 1 : área delimitada por una circunferencia con centro en el Puesto de Recaudación y 10 kilómetros de radio, a la que le corresponderá el 80% de bonificación en la tarifa de peaje.

: área delimitada por una circunferencia con centro en el Puesto de Recaudación y 10 kilómetros de radio, a la que le corresponderá el en la tarifa de peaje. Zona de bonificación 2: área delimitada por dos circunferencias con centro en el Puesto de Recaudación, una de 10 kilómetros de radio y otra de 20 kilómetros de radio, a la que le corresponderá el 60% de bonificación en la tarifa de peaje.

Para ambas zonas de bonificación se exceptúa el departamento de Montevideo. Por otro lado, la zona de bonificación 2 se amplía abarcando las zonas urbana y suburbana de estas localidades:

Puesto de recaudación Cufré, en la localidad de Rosario

Puesto de recaudación Mercedes, en la localidad Fray Bentos

Puesto de recaudación Queguay, en la localidad Paysandú y Quebracho

Puesto de recaudación Manuel Díaz, en la localidad Minas de Corrales

Puesto de recaudación Cebollatí, en la localidad Mariscala

Peaje de la ruta 2 en dirección a la Ciudad de Fray Bentos, capital del departamento de Río Negro. Foto: Estefanía Leal

Cómo solicitar una bonificación de peajes

El trámite para obtener una bonificación de peajes tiene tres opciones, dependiendo de la situación en la que se encuentre el solicitante:



Para el trámite de primera vez o renovación para persona física, haga clic aquí.

Para el trámite de primera vez o renovación para persona jurídica, haga clic aquí.

Para modificar trámites vigentes, haga clic aquí.

En todos los casos, los trámites son gratuitos.