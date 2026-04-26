Intenso ciclón extratropical impacta sobre Uruguay: la advertencias de Inumet y el pronóstico de Metsul

El tiempo en Uruguay dio un vuelco este domingo. La agencia meteorológica brasileña MetSul advirtió sobre la formación de un ciclón extratropical de gran intensidad que empezará a azotar la costa uruguaya desde la tarde de este domingo. Según los expertos, el sistema se fortalece de forma muy rápida sobre el Atlántico, generando un impacto directo en el sur y este del territorio nacional.

Aunque el viento es la amenaza inmediata —con una alerta naranja de Inumet vigente por rachas de hasta 90 km/h—, el dato más relevante para el resto de la semana es el "pasillo de aire polar" que este ciclón abrirá desde el sur profundo.

Del temporal al frío de invierno

De acuerdo con el reporte de MetSul, el ciclón no viene solo. Su rotación impulsará una masa de aire frío proveniente de las cercanías de las Islas Malvinas, lo que provocará un marcado descenso de la temperatura.



Vientos persistentes: Los departamentos de Montevideo, Canelones, Maldonado y Rocha serán los más afectados por la este fenómeno, que se extenderá durante todo el lunes 27.

Los departamentos de serán los más afectados por la este fenómeno, que se extenderá durante todo el lunes 27. Caída del termómetro: Tras el paso del viento, se espera que las temperaturas caigan por debajo de los 5°C en varias localidades uruguayas.

Tras el paso del viento, se espera que las temperaturas caigan por debajo de los en varias localidades uruguayas. Heladas a la vista: Entre el martes y el miércoles, el aire frío se estabilizará, provocando heladas en zonas del interior y marcas cercanas a los 0°C en las áreas más altas del país.

Intenso oleaje impacta sobre la rambla de Montevideo este domingo 26 de abril de 2026. Foto: Estefanía Leal.

El mapa de las alertas

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) mantiene una vigilancia estricta sobre el fenómeno. La alerta naranja se concentra en la costa de Maldonado, donde las rachas serán más violentas. En tanto, Montevideo y el resto de la faja costera permanecen bajo alerta amarilla.

Inumet advirtió que este incremento de los vientos del suroeste llegará acompañado de un "intenso oleaje", por lo que se recomienda evitar las zonas de rambla y puerto durante el pico del fenómeno.

"El viento gana mucha fuerza este domingo en el sur y el este de Uruguay por efecto de la formación del ciclón. La situación va a proseguir el lunes", detalló el meteorólogo Luiz F. Nachtigall de MetSul.Con este panorama, la semana comenzará con condiciones de invierno riguroso, obligando a cambiar el paraguas por el abrigo pesado apenas el viento empiece a amainar.