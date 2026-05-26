Canciller Lubetkin en el Consejo de Seguridad de la ONU: "Uruguay siempre ha defendido el multilateralismo"

El canciller Mario Lubetkin participó del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas (ONU) celebrado este martes, en lo que fue el debate sobre el mantenimiento de la paz y la seguridad internacional, bajo la presidencia rotatoria de China y con la participación del ministro de Relaciones Exteriores del país asiático, Wang Yi.

Lubetkin, dijo que llegó al Consejo de Seguridad de la ONU desde Uruguay "guiado por una extrema sensación de responsabilidad". En esa línea, subrayó que "la historia muestra que Uruguay siempre ha defendido el multilateralismo y el sistema de las Naciones Unidas".

El rol de Uruguay en la integración regional y el G77

"De hecho, en este momento Uruguay preside dos mecanismos de integración regional: la Celac (Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños) y el Consenso de Brasilia, y a nivel internacional, actualmente ocupamos la presidencia del G77 más China", destacó Lubetkin.

El canciller sostuvo que estos mecanismos "están profundamente cometidos" a los principios y propósitos de la Carta de Naciones Unidas.

"En estos complejos tiempos que vivimos para la paz y seguridad internacionales, reivindicar en su globalidad y de manera no selectiva, la vigencia de los Principios y Propósitos de la Carta de San Francisco, resulta más necesario que nunca, ya que éstos son los parámetros más elementales que tenemos para lograr una convivencia pacífica y un buen relacionamiento entre las naciones, y para no olvidarnos de que la única manera que tenemos de resolver los problemas globales es a través de la cooperación", declaró Lubetkin.

Antonio Guterres, secretario general de la ONU. Foto: AFP

Subrayó que cuando estos principios se incumplen, "todo el tejido que hemos construido voluntariamente" para el desarrollo de la paz durante los últimos 80 años, "se empieza a deshilachar como lamentablemente hoy lo estamos presenciando".

"Uruguay ha sido firme y coherente al defender cada uno de estos principios, exigiendo su respeto en cada ocasión en que estos se han visto desafiados", acotó el canciller.

La trayectoria de la política exterior uruguaya y los cascos azules

En esa línea, recordó que en 1921, cuando Uruguay se convirtió en el primer país en aceptar la jurisdicción de la Corte Permanente de Justicia Internacional, "ha sido una posición tradicional en la política exterior de Uruguay, rechazar la amenaza y el uso de la fuerza y reclamar la solución de las controversias y de los conflictos que ponen en riesgo la paz y seguridad internacionales a través de medios pacíficos".

"Este posicionamiento no es apenas retórico, sino que es muy tangible, a través de nuestra larga y rica tradición de participación en las operaciones de paz de las Naciones Unidas, en las que decenas de miles de cascos azules de Uruguay han dado el máximo, y varios han pagado incluso con su vida, por defender los Derechos Humanos, el Derecho Internacional Humanitario y propiciar la estabilidad en las zonas afectadas por conflictos en las que se han desplegado", añadió el titular de Relaciones Exteriores.

Vista general de la reunión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre la situación en Gaza, en la sede de la ONU en Nueva York, el 18 de septiembre de 2025. Foto: ANGELA WEISS/AFP

Para Lubetkin, los Estados continúan siendo "los actores claves de las relaciones internacionales, pero nada de lo que estos hagan tendrá sentido si los beneficios no llegan a las personas que integran nuestras sociedades".

Sostuvo que el sistema de la ONU "sin dudas" cuenta con margen "para ganar en eficiencia", pero que aún así, no habrá mejoras sustantivas si "no reafirmamos el compromiso colectivo con los propósitos y principios de la Carta y si no ponemos a nuestra humanidad común en el centro de nuestros esfuerzos".

"Si esas bases no están, el resto de lo que reconstruyamos se caerá, sea porque no tendrá dónde apoyarse, o porque carecerá del más básico sentido de propósito", advirtió.

La advertencia de Lubetkin ante el estado de la democracia mundial

Previo a finalizar su intervención, Lubetkin dijo que "muchas veces uno valora más algo o a alguien después que lo pierde". En ese sentido, sostuvo que a nivel nacional "es lo que se ha constatado sucede con el apoyo a la democracia y al Estado de Derecho".

"A nivel internacional es lo que estamos seguros nos pasaría con las Naciones Unidas si la perdemos. Ya una vez nos pasó y terminamos con el conflicto más mortal y destructivo de la historia de la humanidad, luego del cual tuvimos que reinventarla. Hemos aprendido nuestra lección, no repitamos aquel error", concluyó el ministro.