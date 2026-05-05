Reuniones de Orsi en San Pablo dejaron a Uruguay camino a una "nueva fase comercial" con Brasil, dijo Lubetkin

El presidente de la República, Yamandú Orsi, viajó este miércoles a la ciudad de San Pablo para mantener allí varias reuniones con empresarios de distintas áreas, todos los cuales demostraron un "particular interés y disponibilidad de pasar a una nueva fase en los niveles de desarrollo comercial e inversiones brasileñas en Uruguay", dijo a El País el ministro de Relaciones Exteriores, Mario Lubetkin.

Los encuentros, en los que también participó el ministro de Economía, Gabriel Oddone, fueron con ejecutivos de sectores como la minería, la logística, el sectores financiero, el turismo, distintos servicios y los vinculados a la producción de celulosa, soja, farmacéutica y metalúrgica, entre otros.

Los empresarios de todas estas áreas "han despertado mucho interés" e incluso realismo "en la posibilidad" de que ambos países pasen "a una nueva fase comercial", subrayó el canciller, que recordó asimismo que esfuerzos similares se han invertido tiempo atrás con inversores de Argentina, y en la visita —con una cuantiosa delegación de gobierno y empresarial— que Uruguay hizo a China a fines de enero de este año, con el propósito de continuar abriendo horizontes de intercambio con el gigante asiático.

Y lo mismo, puntualizó el jerarca, se viene haciendo en el marco de los acercamientos que se han procurado en los últimos días con empresarios de los países integrantes de la Unión Europea con la que el Mercosur tiene en vigencia desde este 1° de mayo un acuerdo de libre comercio.

"Naturalmente, esto es un proceso —dijo Lubetkin—. Pero nos dejan, sin duda, las expectativas de poder seguir rápidamente avanzando en un crecimiento en el comercio y en los negocios".