Cámara de la Pesca anunció el primer embarque uruguayo que no pagará aranceles por el acuerdo Mercosur-UE

El acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea ya está dando sus primeros frutos: según informó la Cámara de Industrias Pesqueras del Uruguay (CIPU), ya salió el primer embarque con mercadería que estará exenta de aranceles. Se trata de un cargamento de merluza de la empresa Ciupsa rumbo a Lituania.

Se trata, consideró la CIPU, de un "hito para la pesca uruguaya". En un texto publicado en redes sociales se apuntó que este es un "acontecimiento fundamental para la reactivación" de la industria pesquera, ya que se trata de la "primera exportación uruguaya que hace uso efectivo de las preferencias arancelarias" del acuerdo.

"El buque Xiamen Express, de la naviera Hapag-Lloyd, es el encargado de transportar las primeras 28 toneladas de merluza HGT rumbo a Lituania; un volumen que, al tratarse de piezas ya procesadas (sin cabeza, vísceras ni cola), representa un aprovechamiento de materia prima significativamente mayor y con más mano de obra nacional", señala el escrito.

La CIPU mencionó que "este embarque no es solo una operación comercial exitosa; es el símbolo de una nueva etapa de competitividad", ya que gracias al acuerdo "este envío accede al mercado europeo, el mayor importador de pescado del mundo, con un arancel del 0%, eliminando la barrera del 15% que históricamente pesaba" sobre las exportaciones uruguayas.

"Esta mejora arancelaria es una de las llaves que permitirá a Uruguay competir de igual a igual en uno de los mercados más exigentes y de mayor valor del mundo, una vez que se avance con los cambios estructurales que venimos proponiendo al Estado desde hace años", añade el comunicado, que celebra la noticia luego de "años de extrema complejidad" para el sector pesquero nacional debido a "dos zafras consecutivas prácticamente perdidas debido a prolongados conflictos sindicales" y "el impacto de la coyuntura global en el precio del petróleo, que viene encareciendo los combustibles".

💪 HITO HISTÓRICO PARA LA PESCA URUGUAYA:

PARTE EL PRIMER EMBARQUE HACIA EUROPA CON ARANCEL CERO BAJO EL ACUERDO UE-MERCOSUR.

Tenemos el agrado de informar un acontecimiento fundamental para la reactivación de nuestra industria: en el día de hoy, la empresa CIUPSA ha concretado… pic.twitter.com/wD02uovwmA — CIPU - Cámara de Industrias Pesqueras del Uruguay (@cipu_1983) May 4, 2026

Qué productos de Uruguay ya exportan sin aranceles y cómo se solucionan las cuotas

El acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur se puso en marcha este viernes 1° de mayo con algunas certezas y otras dudas: a partir de ese día productos de Uruguay, Argentina, Brasil y Paraguay pueden exportarse al otro bloque sin aranceles, y viceversa, aunque la discusión por las cuotas aún no está cerrada.

En concreto, el Mercosur tiene cantidades establecidas para exportar determinados productos con arancel cero. Los países del bloque, entre ellos, deben decidir qué porción le corresponde a cada uno. Estos arreglos aún no se cerraron, lo que pone un manto de duda sobre cómo operará el acuerdo.

Sin embargo, el canciller de la República, Mario Lubetkin, dijo este viernes en conferencia de prensa que mientras no haya acuerdo se pondrá en marcha la práctica denominada "primero en llegar, primero en ser servido". La subsecretaria de Relaciones Exteriores, Valeria Csukasi, explicó que "transitoriamente", hasta que los países acuerden las cuotas que les corresponderá a cada uno, "lo que va a imponerse es que el primer barco que diga 'entro dentro de la cuota' va a poder beneficiarse'". A su entender, las empresas uruguayas, conocedoras del "mercado europeo", tendrán una ventaja en este asunto.

De todas formas, Csukasi dijo que sí o sí el tema de las cuotas debe resolverse en los próximos tres meses y que en Uruguay son "optimistas". Explicó, además, que no se está hablando de "la distribución definitiva" sino de algo provisorio.

Lubetkin señaló que "de inmediato" algunos productos uruguayos ingresarán a la Unión Europea sin aranceles. Por ejemplo, la carne vacuna dentro de la cuota Hilton (5.600 toneladas que pagaban aranceles del 20% y ahora pasaron al 0%), también productos de la pesca, partes bovinas y ovinas, manzanas y cerezas frescas, legumbres, frutos secos y pasas de uva, agua mineral, cervezas harina de soja, entre otros. El canciller también destacó que otros productos tendrán "beneficios" parciales, como el arroz y la miel.

Del otro lado, los productos que ingresarán al Mercosur con beneficios son del rubro automotor, además de maquinarias, frutas frescas, químicos y productos farmacéuticos.

El presidente Yamandú Orsi y el canciller Mario Lubetkin participan en encuentro virtual con líderes del Mercosur y la Unión Europea. Foto: Presidencia.

Csukasi hizo referencia a la "columna de desafiados", aquellos sectores productivos de Uruguay que entendían que este acuerdo podría perjudicarlos porque los productos europeos se venderían más baratos en el mercado local. Reconoció que "no todas las preocupaciones son las mismas" y puso el ejemplo del sector lácteo, que en principio se sintió amenazado pero ahora "empieza a surgir interés en exportar a la Unión Europea" leche en polvo.

"Sí hay una preocupación mayor en la quesería artesanal", admitió, y señaló que se ha estado en conversaciones con productores de Colonia, San José y Florida, entre otros departamentos. Si bien el producto es "excelente" en cuanto a su "enorme calidad", podrían "acceder a mercados tan demandantes como los europeos" pero tendrían que "trabajar muchísimo en lo que es el marketing".

Un desafío, por ejemplo, es el nombre: "Este acuerdo limita las forma en que podemos usar nombres tradicionales como Parmesano o Gruyer, que van a tener que ser mucho más controlados". "El Inale (Instituto Nacional de la Leche) está elaborando una hoja de ruta en conjunto con los productores. Pueden surgir muchas posibilidades, lo mismo con el vino. Vamos a poder competir y entrar en el mercado europeo", aseveró.

De Cancillería, la subsecretaria Valeria Csukasi y el ministro Mario Lubetkin. Foto: Leonardo Mainé.

Con respecto a otros productos, que aún no caen sus aranceles, dijo que para el ingreso a la Unión Europea "se van a ir reduciendo en diez años máximo", mientras que para entrar al Mercosur será "en un período de 15 años máximo".

A nivel gubernamental ya no hay "que hacer nada", solo resta que las empresas uruguayas "entiendan cómo beneficiarse de este acuerdo y cómo le sacan el mejor provecho", resumió la subsecretaria.