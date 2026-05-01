Acuerdo Mercosur-UE: qué productos de Uruguay ya exportan sin aranceles y cómo se solucionan las cuotas

El acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur se puso en marcha este viernes 1° de mayo con algunas certezas y otras dudas: a partir de este momento productos de Uruguay, Argentina, Brasil y Paraguay pueden exportarse al otro bloque sin aranceles, y viceversa, aunque la discusión por las cuotas aún no está cerrada.

En concreto, el Mercosur tiene cantidades establecidas para exportar determinados productos con arancel cero. Los países del bloque, entre ellos, deben decidir qué porción le corresponde a cada uno. Estos arreglos aún no se cerraron, lo que pone un manto de duda sobre cómo operará el acuerdo.

El sistema de "primero en llegar": la estrategia transitoria para el reparto de cuotas

Sin embargo, el canciller de la República, Mario Lubetkin, dijo este viernes en conferencia de prensa que mientras no haya acuerdo se pondrá en marcha la práctica denominada "primero en llegar, primero en ser servido". La subsecretaria de Relaciones Exteriores, Valeria Csukasi, explicó que "transitoriamente", hasta que los países acuerden las cuotas que les corresponderá a cada uno, "lo que va a imponerse es que el primer barco que diga 'entro dentro de la cuota' va a poder beneficiarse'". A su entender, las empresas uruguayas, conocedoras del "mercado europeo", tendrán una ventaja en este asunto.

De todas formas, Csukasi dijo que sí o sí el tema de las cuotas debe resolverse en los próximos tres meses y que en Uruguay son "optimistas". Explicó, además, que no se está hablando de "la distribución definitiva" sino de algo provisorio.

Lubetkin señaló que "de inmediato" algunos productos uruguayos ingresarán a la Unión Europea sin aranceles. Por ejemplo, la carne vacuna dentro de la cuota Hilton (5.600 toneladas que pagaban aranceles del 20% y ahora pasaron al 0%), también productos de la pesca, partes bovinas y ovinas, manzanas y cerezas frescas, legumbres, frutos secos y pasas de uva, agua mineral, cervezas harina de soja, entre otros. El canciller también destacó que otros productos tendrán "beneficios" parciales, como el arroz y la miel.

Del otro lado, los productos que ingresarán al Mercosur con beneficios son del rubro automotor, además de maquinarias, frutas frescas, químicos y productos farmacéuticos.

El presidente Yamandú Orsi y el canciller Mario Lubetkin participan en encuentro virtual con líderes del Mercosur y la Unión Europea. Foto: Presidencia.

Desafíos para el sector lácteo y la reconversión de la quesería artesanal

Csukasi hizo referencia a la "columna de desafiados", aquellos sectores productivos de Uruguay que entendían que este acuerdo podría perjudicarlos porque los productos europeos se venderían más baratos en el mercado local. Reconoció que "no todas las preocupaciones son las mismas" y puso el ejemplo del sector lácteo, que en principio se sintió amenazado pero ahora "empieza a surgir interés en exportar a la Unión Europea" leche en polvo.

"Sí hay una preocupación mayor en la quesería artesanal", admitió, y señaló que se ha estado en conversaciones con productores de Colonia, San José y Florida, entre otros departamentos. Si bien el producto es "excelente" en cuanto a su "enorme calidad", podrían "acceder a mercados tan demandantes como los europeos" pero tendrían que "trabajar muchísimo en lo que es el marketing".

Un desafío, por ejemplo, es el nombre: "Este acuerdo limita las forma en que podemos usar nombres tradicionales como Parmesano o Gruyer, que van a tener que ser mucho más controlados". "El Inale (Instituto Nacional de la Leche) está elaborando una hoja de ruta en conjunto con los productores. Pueden surgir muchas posibilidades, lo mismo con el vino. Vamos a poder competir y entrar en el mercado europeo", aseveró.

De Cancillería, la subsecretaria Valeria Csukasi y el ministro Mario Lubetkin. Foto: Leonardo Mainé.

Con respecto a otros productos, que aún no caen sus aranceles, dijo que para el ingreso a la Unión Europea "se van a ir reduciendo en diez años máximo", mientras que para entrar al Mercosur será "en un período de 15 años máximo".

A nivel gubernamental ya no hay "que hacer nada", solo resta que las empresas uruguayas "entiendan cómo beneficiarse de este acuerdo y cómo le sacan el mejor provecho", resumió la subsecretaria.