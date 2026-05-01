"Discurso complaciente" y "mucho mimo" al gobierno: blancos contra el Pit-Cnt tras acto del 1° de mayo

Una vez concluidas las oratorias de los dirigentes del Pit-Cnt en el marco de lo que fue el acto de la central sindical por el Día de los Trabajadores, fueron varios los dirigentes del Partido Nacional que se expresaron por lo que consideraron que fue un mensaje "bastante previsible" y con "una crítica selectiva" hacia el gobierno del presidente Yamandú Orsi.

En esa línea, uno de los principales representantes del la colectividad nacionalista que dedicó unas palabras al acto del Pit-Cnt fue Álvaro Delgado, actual presidente del Directorio del Partido Nacional y quien, en esta oportunidad, optó por no acudir al evento a diferencia de años anteriores.

Según Delgado, el acto del 1° de mayo "debería mirar hacia el futuro del trabajo", pero en su lugar "se volvió a escuchar un discurso anclado en el pasado" y, al mismo tiempo, "con una crítica selectiva que cambia según las circunstancias".

Álvaro Delgado. Foto: Ignacio Sánchez.

En ese sentido, el exsecretario de Presidencia criticó que se mire el mundo "desde viejos sesgos ideológicos" y "con poco espacio para hablar de tecnología, empleo e inversión".

"También se insistió en cuestionar un sistema previsional que la gente ya decidió con su voto. Uruguay necesita mirar hacia adelante",concluyó Delgado en un posteo realizado en X.

El acto del 1° de mayo debería mirar hacia el futuro del trabajo. Sin embargo, se volvió a escuchar un discurso anclado en el pasado, complaciente con el Gobierno y con una crítica selectiva que cambia según las circunstancias, mirando el mundo desde viejos sesgos ideológicos.… — Alvaro Delgado (@AlvaroDelgadoUy) May 1, 2026

Ripoll: "Fue más mencionado Lacalle Pou que Orsi"

Por su parte, la exdirigente sindical y compañera de fórmula de Delgado en las pasadas elecciones nacionales Valeria Ripoll, consideró que en los discursos "faltó mucha crítica" y que hubo temáticas "ausentes" como la inseguridad o la población en situación de calle.

"Los oradores fueron bastante reiterativos con los planteos centrales", dijo Ripoll en rueda de prensa. La excandidata a la vicepresidencia manifestó que se fue del lugar "sorpendida" ya que "fue más mencionado el expresidente [Luis] Lacalle Pou que el propio presidente Yamandú Orsi".

"Se supone que este 1° de mayo debería reflejar la realidad que están viviendo los trabajadores hoy y no en el período pasado", sostuvo.

Valeria Ripoll, Alvaro Delgado, Leticia Lateulade, Beatriz Argimon y Azucena Arbeleche - Acto de cierre de campaña del Partido Nacional para las elecciones nacionales de octubre, en Las Piedras, Canelones, ND 20241022, foto Estefania Leal - Archivo El Pais Estefania Leal/Archivo El Pais

Ripoll dijo que el acto le pareció de "mucho mimo" a la actual administración: "No sé si el hecho de tener sentados al presidente de la República, a la vicepresidenta [Carolina Cosse] y a muchos ministros hizo que no se reflejara la crítica".

"No se habló de las empresas que están cerrando, de las miles de fuentes de trabajo que se están perdiendo; me voy bastante sorprendida por la falta de cuestionamientos y de reclamos al gobierno que hoy tiene la posibilidad de tomar acciones", subrayó.

Por último, Ripoll cuestionó la representatividad del Pit-Cnt y lo que consideró "magro" del acto: "Yo hace más de 20 años ininterrumpidos que vengo al acto, y este fue uno de los que vi menos participación".

Abdala: "Esperamos que se opongan a los recortes que anunció Oddone"

En tanto, el diputado del Partido Nacional Pablo Abdala sostuvo que el mensaje del Pit-Cnt, así como los discursos de los dirigentes Nathalie Barbé, José Lorenzo Lopez y Javier Díaz fueron "bastante previsibles".

"Hubo palos para todos pero, como siempre, con dureza diferente: cuando nos tocó a nosotros, fue con mención explícita al presidente; las críticas al gobierno actual fueron más elípticas, y parecía no estar claro quién gobierna", dijo el legislador en un posteo en su cuenta de X.

Pablo Abdala. Foto: Estefanía Leal/Archivo El País.

Abdala manifestó que espera a que en la próxima Rendición de Cuentas "exijan las mejoras y aumentos para la infancia que hoy celebraron", así como que los dirigentes se opongan "a los recortes que anunció Oddone con la misma contundencia que hoy trasmitieron".

"Por lo demás, la pulseada por el botín de las AFAP sigue. Los discursos de hoy dejan claro que hay tironeo con el Poder Ejecutivo. Por supuesto, los que perdemos somos todos los demás (los trabajadores incluidos)", manifestó el diputado.