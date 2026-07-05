Sergio Goycochea liquidó a Mbappé por su actitud ante Paraguay: "Después no te quejes si te meten una patada"

La clasificación de Francia a los octavos de final del Mundial no solo dejó análisis futbolísticos por el triunfo sobre Paraguay, sino también una fuerte polémica por la actitud de Kylian Mbappé durante y después del encuentro.

El capitán francés fue protagonista de varios cruces con futbolistas paraguayos, realizó gestos provocadores e incluso lanzó insultos en español, una conducta que recibió duras críticas de Sergio Goycochea durante la transmisión de DSports.

El exarquero de la selección argentina fue tajante al referirse al comportamiento del delantero. "La verdad que da pena esto de Mbappé. Yo entiendo el folklore, entiendo algunos diálogos, pero meterse de esta manera en el final del partido cuando estás ganando, sonriendo, canchereando... Después no te quejés si te meten una patada en la rodilla", afirmó.

Orlando Gill y Kylian Mbappé durante el cruce entre Paraguay y Francia por los octavos de final del Mundial 2026. Foto: JEWEL SAMAD/AFP fotos.

Goycochea también relativizó el rendimiento del conjunto francés y consideró que la victoria fue ajustada. "Ha ganado con poco el equipo. El actual subcampeón del mundo ha ganado con poco. Por eso uno no entiende las cargadas", señaló.

Además, defendió la actuación de Paraguay y descartó que hubiera recurrido al juego violento para intentar frenar a Francia. "Ensayó desde el comienzo un esquema defensivo, pero no recurrió a la violencia ni a un juego brusco desmedido. Lo jugó con armas leales. Esto es un deporte de contacto, pero nunca con mala intención", sostuvo.

Sobre el final de su análisis volvió a apuntar contra Mbappé. "No me gusta esta actitud. Tiene un montón de virtudes como para pararse en esa sonrisa cargadora. Esa sonrisa de cargada no es necesaria para un futbolista de su nivel", concluyó.

«Da pena esto de Mbappé. Yo entiendo el folklore, pero meterse de esta manera en el final del partido cuando estás ganando, sonriendo y canchereando…

Después no te quejes si te meten una patada en la rodilla.»

— Sergio Goycochea. pic.twitter.com/C3XtZ1vQCi — Milva Gauto (@MilvaGauto) July 5, 2026

Durante el encuentro, Mbappé discutió con varios rivales, protagonizó un tumulto tras un encontronazo con Andrés Cubas y Diego Gómez, intercambió palabras con Junior Alonso y, una vez finalizado el partido, evitó saludar al arquero Orlando Gill antes de celebrar la clasificación junto a los hinchas franceses.

Lejos de bajar el tono, el delantero defendió la actitud mostrada por su equipo en la cancha. "Demostramos que somos un equipo que sabe jugar al fútbol ofensivo, pero si hay que meter las manos en la mierda, nos vamos a meter las manos en la mierda. Perdón por la expresión. No tenemos ningún problema con eso", declaró finalizado el partido.

También respondió a quienes cuestionaban el planteo francés. "Pensaban que íbamos a venir a jugar de esmoquin, que solo íbamos a hacer jugadas bonitas y paredes. Ganamos e incluso en eso fuimos mejores que ellos", aseguró.

Las imágenes del partido y las posteriores declaraciones alimentaron el debate sobre el límite entre el folklore futbolero y las provocaciones dentro del campo de juego, con Mbappé nuevamente en el centro de la escena.

