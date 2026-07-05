El polémico cruce entre Mbappé y Orlando Gill y la contundente frase de la figura de Francia en el Mundial 2026

El capitán de Francia, Kylian Mbappé, tuvo un polémico cruce con Orlando Gill, arquero de Paraguay, segundos después del final del partido por los octavos de final del Mundial 2026. Una vez que el árbitro pitó el final del encuentro, el francés le negó el saludo al arquero y miró hacia la tribuna gritando con euforia a modo de celebración. Visiblemente molesto, el golero reaccionó tirándole la pelota sobre la espalda del francés.

El 10 se dio vuelta y ni miró a su colega, aunque a varios metros de allí algunos de sus compañeros, que estaban en el medio de la cancha, protagonizaron algún entredicho con los futbolistas paraguayos. Rápidamente el conflicto se disipó y ambos planteles siguieron su camino.

Ya en rueda de prensa, Mbappé destacó el esfuerzo colectivo que realizaron para volver a meterse entre los ocho mejores del mundo y utilizó una frase contundente: "La forma en que jugamos hoy demuestra que no somos solo un equipo que sabe jugar al ataque. Si tenemos que ensuciarnos las manos, nos las ensuciamos".

PICANTE FINAL EN FILADELFIA 🔥



Mbappé festejó el triunfo con euforia, Gill quiso darle la mano, el francés lo ignoró y el arquero le tiró la pelota en la espalda.



Luego, otro tumulto entre los futbolistas. #MundialEnDSPORTS#FIFAWorldCup pic.twitter.com/BMmAJofCdA — DSPORTS (@DSports) July 4, 2026

En este sentido profundizó: "Pensaban que íbamos a presentarnos de traje, que solo veníamos a hacer jugadas espectaculares, pero también sabemos jugar sucio. Y hoy lo hicimos; ganamos, y hasta en ese aspecto fuimos mejores que ellos".

"Sabíamos qué tipo de partido nos esperaba, pero creo que hoy salió muy bien", cerró con una sonrisa.

El delantero marcó el gol de la victoria de penal en el minuto 70, llegó a siete tantos y 19 en todas sus participaciones en Copas del Mundo, lo que lo deja a solo uno de igualar el récord histórico de Lionel Messi.

Francia se enfrentará a Marruecos en los cuartos de final el próximo jueves en Boston.

Orlando Gill: "Nos vamos con la frente en alta del Mundial 2026"

"Nos vamos con la frente alta, Paraguay lo dejó todo en el campo", dijo Gill, el arquero de San Lorenzo, quien en los minutos finales realizó una doble atajada ante un remate potente de Mbappé.

"Paraguay es así, es una selección ruda (que desde) "el primer momento nos propusimos hacernos sentir en el campo, hacernos sentir duro, que si pasa el balón no pasa el hombre y creo que el equipo se portó bien", destacó.

A modo de cierre reconoció que le dio "calentura" que Mbappé le haya negado el saludo al finalizar el partido.

Con información de AFP.