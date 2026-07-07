Suiza vs. Colombia en vivo por el Mundial 2026: los cafeteros buscan pasar a cuartos e igualar su mejor campaña

La selección de Colombia jugará este martes en octavos de final del Mundial 2026 ante Suiza con una oncena similar a la que presentó contra Ghana, con el único cambio de la incorporación del delantero Luis Javier Suárez, en sustitución de John Córdoba tras confirmarse su lesión. El partido se disputa desde las 17:00 horas en el BC Place de Vancouver.

Con Camilo Vargas entre los palos, el argentino Néstor Lorenzo mantiene su esquema 4-3-3, con una defensa formada por Daniel Muñoz, Davison Sánchez, Jhon Lucumí y Johan Mojica, mientras que el mediocampo lo liderarán Jefferson Lerma, Gustavo Puerta y Jhon Arias.

Con Luis Díaz, James Rodríguez, y Suárez en la delantera, los cafeteros tratarán de hacer frente a una Suiza que destaca por la ausencia de Johan Manzambi y Rubén Vargas en el once.

Los suizos mantienen a Gregor Kobel y la estructura de 4-3-2-1, con Denis Zakaria, Niko Elvedi, Manuel Akanji y Ricardo Rodríguez en la defensa; Remo Freuler y Granit Xhaka en el medio campo; mientras que Fabian Reider, Ardon Jashari sustituyen a Manzami y Vargas en la delantera, que la completan Breel Embolo y Dan Ndoye.

En la conferencia de prensa previa al partido, Lorenzo puso el foco en la dificultad que presentará el encuentro: "Va a ser un partido muy duro contra un equipo bueno", admitió en la antesala del cruce.

El equipo disputa este duelo como la única selección que ha jugado en los tres países anfitriones del Mundial, una condición que "le podía haber tocado a cualquiera", pero que los cafeteros trata de solventar "en el día a día" para que afecte al plantel lo menos posible.

"No es bueno viajar, por el huso horario, el clima y todo, vamos de humedad y altura a sequedad y estamos un poco expuestos a esos cambios", agregó.

Del rival, Lorenzo destacó que dispone de "mucha disciplina táctica, ataca y defiende bien y tiene sistematizadas muchas acciones de juego de muchos años".