Otro récord para Messi, pero de los malos: la estadística que lidera tras errar dos penales en un mismo Mundial

Argentina la pasaba mal después del gol de Egipto pero enseguida tuvo la oportunidad de ponerse en ventaja con un penal a favor en el partido por los octavos de final del Mundial 2026. Nicolás Tagliafico pisó el área rival, Mohamed Hany llegó tarde y le cometió una clara falta. Lionel Messi, que se hizo cargo de la pena máxima a los 21 minutos, —con la chance de empatar y de quedar en solitario como goleador del torneo— cruzó su remate, pero el arquero Mostafa Shobeir eligió el mismo palo y lo detuvo.

El tiro desde los doce pasos fue el segundo que falló el capitán de Argentina en este Mundial, sumado al de Austria en la fase de grupos, lo que convirtió a la Pulga en el primer jugador en toda la historia en falla dos penales en una misma edición de la Copa del Mundo, desde que se tienen registros (1966), además de ser el que más erró en total (4).

Cabe destacar que esta estadística no tiene en cuenta las tandas de penales, sino los penales cobrados en tiempo de juego reglamentario o alargues.

Antes de este Mundial, el último penal fallado por Lionel Messi en este torneo fue en Qatar 2022, durante la victoria 2-0 de Argentina frente a Polonia en fase de grupos, cuando el capitán de la albiceleste no pudo vencer al arquero Wojciech Szczesny.

Además de los tres mencionados, el rosarino había fallado ante Islandia en la Copa del Mundo 2018 que se disputó en Rusia.

Los ocho penales de Messi en Mundiales

Lionel Messi en la entrada en calor para Argentina vs. Egipto por el Mundial 2030. Foto: AFP

1- Erró vs. Islandia (2018)

2- Anotó vs. Arabia Saudita (2022)

3- Erró vs. Polonia (2022)

4- Anotó vs. Países Bajos (2022)

5- Anotó vs. Croacia (2022)

6- Anotó vs. Francia (2022)

7- Erró vs. Austria (2026)

8- Erró vs. Egipto (2026)

Los récords de Messi